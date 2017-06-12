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Erol Bilecik: 'Bu yıl yatırımlar zayıf kalabilir'
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Erol Bilecik: 'Bu yıl yatırımlar zayıf kalabilir'

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, siyasi belirsizliklerin politika belirsizliklerine dönüşmesi riskinin bugün ekonomi içerisinde çok önemli bir tehdit olduğunu ve iş dünyasının önünü görmesinin bu bir konjektörde kolay olmayacağını belirtti.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, siyasi belirsizliklerin politika belirsizliklerine dönüşmesi riskinin bugün ekonomi içerisinde çok önemli bir tehdit olduğunu ve iş dünyasının önünü görmesinin bu bir konjektörde kolay olmayacağını belirtti.
Bilecik bu nedenle bu yıl yatırımların küresel anlamda zayıf kalacağını söyledi.
Dünya Bankasının hazırladığı "Küresel Ekonomik Beklentiler Haziran 2017: Kırılgan Bir İyileşme" raporu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile ortaklaşa düzenlenen bir konferansla tanıtıldı. Toplantıya Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de katıldı. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik yaptığı açıklamalarda siyasi belirsizliklerin politika belirsizliklerine dönüşmesi riskinin bugün ekonomi içerisinde çok önemli bir tehdit olduğunu ve iş dünyasının önünü görmesinin bu bir konjektürde kolay olmayacağını belirtti. Bilecik bu nedenle bu yıl yatırımların küresel anlamda zayıf kalacağını söyledi.
"Dünyada siyasi kırılmalar hala devam ediyor"
Ekonomik beklentilerdeki iyileşmeye rağmen dünyada siyasi kırılmaların hala devam ettiğini belirten Bilecik, "Geçtiğimiz hafta gerçekleşen İngiltere seçimlerinin gibi sürpriz sonuçları ve aniden ortaya çıkan Katar krizi küresel ekonomik dengeler kadar küresel siyasi dengelerin de ne kadar kırılgan olduğunun en güzel göstergesi olarak karşımıza çıktı" dedi. Bilecik, "Devasa küresel ticaret anlaşmalarının bir kenara atıldığını önümüzdeki dönemin yeni ticaret dengelerinin ne olacağını tam olarak bilinmediğinin altını çizerek "Siyasi belirsizliklerin politika belirsizliklere dönüşmesi riskini bugün ekonomi içerisinde çok önemli bir tehdit olarak görüyoruz. İş dünyasının önünü görmesi böyle bir konjektürde kolay değil. Maalesef bu yıl yatırımların zayıf kalması şaşırtıcı olmayacaktır" şeklinde konuştu.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ise raporda geçen yıl yüzde 2,4'e kadar gerileyen küresel büyümenin, 2017 yılında yüzde 2,7'ye çıkacağı öngörüsünün bulunduğunu kaydetti. Bilecik rapor ile ilgili şunları aktardı: "Bu yıl dünya ticaret hacminde de artış oranının yüzde 2,5'den yüzde 4,0'e yükseleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Amerika, Avrupa ve Japonya gibi ülkelerde büyümenin hızlanacağı öngörüleri yer alıyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu yükselen piyasalar ve gelişen ekonomilerin büyümesinin ise 2017 yılında ortalama yüzde 4,1 olması bekleniyor. Bu yıl, mali politikalarla iç talebe destek verilirken, küresel ticaretteki toparlanma ile ihracat artışının güçlendiğinin de altı çiziliyor".
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt ise şunları kaydetti: "2018 ve 2019'da yüzde 2,9'luk büyüme beklentisi var. Bu daha ziyade imalat ve ticaretin, güvenin artması ve aynı zamanda emtia fiyatlarının istikrara kavuşmasıyla bağlantılı. Gelişmekte olan piyasalar ve yükselen ekonomiler için büyüme beklentisi yüzde 4,1, önümüzdeki yıl için ise yüzde 4,5. Hem ABD'de hem de Avrupa'da siyasi konularda yakın zamanlarda aşağı yönde riskler oldu. Ticarette korumacılık gibi eğilimler vardı. Bunun dışında finansal piyasalarda aksaklık riskleri ortaya çıkmıştı. Orta vadede ise daha zayıf bir potansiyel büyüme riski mevcut."
(Ali Canberk Özbuğutu /İHA)

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