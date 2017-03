Eroin bağımlısı Ayaz bebek hayata tutundu

Denizli'de, 18 yaşında evlenen ve eroin bağımlısı olan çiftin doğan çocukları eroin bağımlısı olarak dünyaya geldi. Doğar doğmaz bağımlılık krizlerine girerek çenesinde kasılmalar meydana gelen Ayaz bebek 59 gün sonra anneannesinin çabalarıyla hayata tekrar tutundu.

Genç yaşta eroin bağımlısı olan Denizlili Kardelen ile Ali Osman U. çifti okulu bıraktıktan sonra evlenmeye karar verdi. Bir sene sonra çocukları olan Kardelen ve Ali Osman çiftinin doğan Ayaz bebekleri de eroin bağımlısı olarak dünyaya geldi. Anne ve baba 45 yaşındaki anneanne Vildan Y.'nin verdiği mücadele ile doktorların çabalarının ardından tekrar hayata tutunmayı başardı.

Denizli Ticaret Lisesi ikinci sınıftayken okulu bırakan Kardelen U., uyuşturucuya arkadaşlarının ortamı nedeniyle başladığını söyledi. Hamile kalmasının ardından bağımlılığı devam eden ve o süreçte de eroin kullanmaya devam eden Kardelen U., "Daha sonra eşimle tanıştım, eşimle evlendik. Eşimle evlendikten sonra bırakmaya karar verdik, ancak arkadaşlarımızın etkisiyle tekrar kullandık. Hamilelik döneminde ilk 4 ay kullandım. Ondan sonra ailem öğrendi ve devreye girdik. Annem bırakmamız için yardım etti. Daha sonra 10 Ocak'ta Ayaz doğdu, o doğduktan 15 gün sonra tekrar kullandım. Ailem tekrar öğrenince, beni AMATEM'e yatırdı. Tedavi olmaya başladım. İki ay gibi bir süredir tedavi oluyorum, bıraktık" dedi.

Gençlere kullanmaması konusunda tavsiyede bulunan Kardelen U., kullanıldığı zaman tatlı ancak daha sonra insanın hayatının kararmasına sebep olduğunu ifade etti. Ayaz bebekleri sayesinde bunu bıraktıklarını belirten Kardelen, bundan sonra onun hayatta kalması için mücadele edeceğini kaydetti.

Bu madde yüzünden çok büyük bir sınav verdiğini, bunun yüzünden de evladıyla sınandığını aktaran anne Kardelen U., "Kafa olarak toparlanmak için eşimle bir süre ayrı yaşamaya ve toparlanıp tekrar birleşmek için karar verdik. Toparlanma aşaması için ayrıyız. Açıkçası şuan bizim her hangi maddi bir desteğimiz yok. Şu an kalacak bir evimiz, çalışacak bir işimiz hiçbir şeyimiz yok" diye konuştu.

Bebeğinin durumunun gayet iyi olduğunu belirten Kardelen U., "Kasılmaları vardı, çenesinde kasılmalar vardı. Allah'a şükür şu an yok denecek kadar azaldı. Doktorumuzla konuştuk, 5-6 ay içinde geçebileceğini söyledi. Ayda bir denetime gidiyoruz, o süre geçinceye kadar tedavisi sürecek" şeklinde konuştu.

Kızının uyuşturucu kullandığını duyduğunda dünyasının yıkıldığını belirten anne Vildan Y., "Çocuğumu kurtarmak içi her şeyi yaptım. yapmaya da devam ediyorum. İlk duyduğumda damadım, intihar halindeydi, oraya polis gönderdim. Daha sonra hastaneye yatırdık. Kızım hamile olduğu için ilaç kullanamıyordu. Sürekli manevi destek sağladık. Her şeyi anlatmaya çalıştım, ama demek ki yeterli gelmemişim. O an tekrar başlamışlar, tekrar hastaneye yatırdım. Doktorla görüştüm ve tedavisi devam ediyor, her şey insanlar içindir" diye konuştu.

Kızının hamileyken uyuşturucu kullanması karşısında çok etkilendiğini belirten Vildan Y., "5 tane çocuğum var ama torunum benim dünyam oldu. Ben onlar için her şeyi yaparım. Torunum için elimden gelen her şeyi ile yapacağım" ifadelerini kullandı.

