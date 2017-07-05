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Ermistan'ın katlettiği Zehra bebek için adalet kampanyası başlatıldı
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Ermistan'ın katlettiği Zehra bebek için adalet kampanyası başlatıldı

Ermenistan'ın, Azerbaycan köylerine açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Zehra bebek için Twitter'da #JusticeforZehra (Zehra için adalet) başlıklı kampanya başlatıldı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan köylerine açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Zehra bebek için Twitter'da #JusticeforZehra (Zehra için adalet) başlıklı kampanya başlatıldı.
Ermanistan, Azerbaycan'ın Karabağ ilçesine bağlı köylerine saldırı düzenlemişti. Ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla saldırı düzenlediğini bildirmişti. Saldırı sonrası Sahibe Guliyeva ve 2 yaşındaki torunu Zehra Guliyeva hayatını kaybetti. Saldırıda ağır yaralanan Servinaz Guliyeva ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan'ın saldırılarına karşı karşılık verildiğini bildirdi. Ermenistan'ın düzenlediği saldırı sonrası #JusticeforZehra (Zehra için adalet) başlıklı kampanya düzenlendi.
Azerbaycan merkezli AzXeber Genel Yayın Yönetmeni Efseleddin Agalarov, dünya kamuoyunun bu olaya sessiz kaldığını belirterek, "Bu olaylar Birleşmiş Milletler ve Cenevre Konvansiyonu'nda kabul edilen uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasıdır. Dünyanın sanki gözleri kapanmış, kulakları sağır olmuştur. Hocalı katliamı sonucunda Karabağ Savaşı zamanında katledilen Türk çocuklardan biri de Zehra oldu. Ermeni terörünü dünyaya duyurmak için biz Azerbaycanlı gazeteciler olarak tüm Türkiye'yi desteğe çağırıyoruz. Bu olayı gündeme ve manşetlere taşıyarak Azerbaycan'ın haklı savaşına destek verin. Aynı zamanda Türk kardeşlerimizden sosyal medyada Zehra ile ilgili paylaşımlarda bulunmasını istiyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın birliği ve kardeşliği terörü yok etmeye yeterlidir" açıklamasını yaptı.
Agalarov, konuşmasında yürütülen kampanya doğrultusunda, kullanılabilecek İngilizce etiketleri de belirtti. Etiketlerden bazıları şöyle; #ChildKillerArmenia (Çocuk katili Ermenistan), #StopArmenianOccupation (Ermeni İşgali Dursun), #StopArmenianAggression (Ermeni Saldırganlığı Dursun), #StopArmenianTerrorism (Ermeni Terörü Dursun).
Ayrıca Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin "Yaşanan olaylar bir daha gösteriyor ki Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bu emri Ermenistan yönetiminden almıştır. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı devam eden bu tutumu bölgesel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdittir. Mülki ahalinin ağır silahlarla ateşe tutulması Ermenistan'ın devlet siyasetinin bir parçasıdır. Siyaset kasıtlı ve garezli bir şekilde devlet siyaseti olarak hayata geçiriliyor" açıklaması yapıldı.
Öte yandan Ankara da Azerbaycan'a düzenlenen saldırıyı kınayarak, "4 Temmuz günü saat 20.40 sularında Azerbaycan'ın Fuzuli rayonunda yer alan Alhanlı köyünün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından top ateşine tutulmasını ve bunun sonucunda köy sakinlerinden 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun hayatlarını kaybetmelerini şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırıda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı, top ateşi sonucu yaralanan bir diğer Azerbaycanlı kardeşimize acil şifalar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

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