Pakistan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ sorununa değinerek, 'Ermenistan'ın işgalci tavrını her toplantıda dillendirmek durumundayız' dedi.

Pakistan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ sorununa değinerek, "Ermenistan'ın işgalci tavrını her toplantıda dillendirmek durumundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde konuştu. Zirveye katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kritik bir dönemde inşa edilen zirvenin ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Zirveyi düzenleyen ve bizleri geleneksel misafirperverlikleriyle ağırlayan Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne ev sahibimiz Başbakan Navaz Şerif'e huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teşkilat Sekretaryasına ev sahipliği yapan ve Dönem Başkanlığını Pakistan'a devreden İran İslam Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Ruhani'ye de katkıları ve çalışmaları için teşekkür ederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sekretarya görevini başarıyla yürüten Halil İbrahim Akça'yı ve ekibini de tebrik ediyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yaklaşık 8 milyon kilometrekarelik bir alanda 400 milyonu aşkın bir nüfusu bünyesinde barındırıyor. Bünyesinde olmaktan iftihar ettiğimiz bu teşkilat aynı zamanda ortak değerlerimizi, köklü tarihimiz ve kardeşliğimizi de temsil ediyor. zirve toplantısı teşkilatın genel remine bakmamız değerlendirmesini yapmamız, eksikleri görmemiz ve ona göre vizyonumuzu güçlendirmememiz için önemli bir fırsattır. Mevcut rakamlar potansiyelimizi yeterince harekete geçiremediğimizi açıkça ortaya koyuyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bölgesinin 2015'te dünya nüfusu içindeki payı yüzde 6.2 olmasına karşılık dünya ticaretindeki payı sadece yüzde 2'dir. Öncelikle bölge içi ticareti arttıracak adımları atmamız şarttır. Bu sebeple e-kotanın hayata geçirilmesi çok önemlidir."

Erdoğan, Dağlık Karabağ konusunda da, sorunun 20 yılı aşkın süredir devam eden görüşmelerin neticeye ulaşmadığını hatırlatarak, "Burada gerek ekonomi gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak adımlarımızı kararlılıkla atmalıyız. Ermenistan'ın işgalci tavrını her toplantıda dillendirmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

