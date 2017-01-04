04.01.2017 15:00 Ermenilerin Yanık Cami'de diri diri yaktığı 300 Türk anıldı

Ardahan Yanık Cami'de Ermenilerin yaktığı 300 Türk anıldı. Ardahan Yanık Cami'de Ermenilerin yaktığı 300 Türk anıldı.



Ardahan Ülkü Ocakları üyeleri 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Ardahan'a giren Rus ordusu ve beraberlerindeki Ermeni birlikleri tarafından canlı canlı yakılarak şehit edilen Tükler için Kuran-ı Kerim Okutarak Dua Ettiler.



Ardahan Ülkü Ocakları üyeleri 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Ardahan'a giren Rus ordusu ve beraberlerindeki Ermeni birlikleri tarafından canlı canlı yakılarak şehit edilen Tükler için Kuran-ı Kerim Okutarak Dua Ettiler.



Yanık Cami anıtı önünde bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Başkanı Bora Pehlivan "1915 tarihinde Ermeni çeteciler tarafından camiye toplanan yaklaşık 300 dolayında Müslüman-Türk camiyle beraber diri diri yakılmıştır. Ermenilerin halka hiçbir inanç, kültür ve milliyet gözetmeden bir katliam yapmış. Ve bu katliamda da özellikle Yanık Camiinde 300'e yakın Müslüman Türkler yakılarak şehit edilmişlerdir Ve bu hiçbir inançta, hiçbir dinde, hiçbir kültürde yakarak insanları yok etme yoktur. Ve bu ermeni zulmünü de hiçbir zaman unutmuyoruz. Unutmayalım ki bundan sonra hiç kimse kimseye zulüm etmesin. Amacımız bu. Genç nesillerimize bu zulmü unutturmamak bundan sonra da hiç kimseye zulmetmemeleri sağlamak amacındayız" dedi.

