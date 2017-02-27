Ermenilerin saldırıları devam ediyor

Ermenistan askerlerinin, cephe hattında Azerbaycan mevkilerine yönelik saldırıları devam ediyor.
Ermenistan askerlerinin, cephe hattında Azerbaycan mevkilerine yönelik saldırıları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin, Talış köyü istikametinde sızma girişiminde bulunduğu, Azerbaycan askerlerinin erken tespiti sonucu çatışma çıktığı belirtildi. Can kaybı veren Ermeni birliklerinin geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi. Bakanlık, Azerbaycan tarafının kayıp vermediğini açıkladı. (Kamil Nadirli / İHA)
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