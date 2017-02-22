Ermeni keşif timinin sabotaj girişimi engellendi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni keşif timinin sabotaj girişimi, Azerbaycan askerlerince önlendi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni keşif timinin sabotaj girişimi, Azerbaycan askerlerince önlendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri keşif timinin sabotaj amacıyla Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğunu bildirdi. Girişimin fark edilmesiyle çıkan çatışmada Ermeni birlikleri kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Bakanlık, Ermeni timine yapılan saldırının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

(Kamil Nadirli / İHA)