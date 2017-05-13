Erman Toroğlu: Fenerbahçe kabız!

Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan maçı değerlendirdi.

"ADVOCAAT'IN SURATINI GÖRDÜM."

"Bir ara kamera Fenerbahçe teknik direktörünü gösterdi. Adam şöyle baktı. 'Ya bitsin bu çile diyor ya! Bitsin de gideyim diyor.' Adamın suratı bunu gösteriyor. Adam haklı ama. Ha ne kadar haklı? Sahada oynayan futbolculardan o sorumlu çünkü."

"FENERBAHÇE'NİN FUTBOLU KABIZ"

"Fenerbahçe için kağıda bir şey yazsan ve devamlı okusan millet belki bıkar ama hep aynı şeyleri okur. Fenerbahçe biraz koşuyor, pozisyona giremiyor, 88'den sonra gol atıyor ve galip geliyor. Böyle bir takım. Şöyle diyeyim de Türk halkı daha rahat anlar. Fenerbahçe'nin futbolunu ben şuna benzetiyorum. Kabız! Kabızlık vardır. Rahatlayamazsın yani. Türk futbolunda bu sezon Fenerbahçe'nin futbolu kabız futbol. Rahatlamak istiyor. Oynamak istiyor ama oynayamıyor. Yine de bu kabız futbolla iyi puan almışlar."