Erman Kunter'den ilk açıklama

Galatasaray Odeabank'ın yeni Başantrenörü Erman Kunter, 'Galatasaray'ın beni seçmiş olması gurur verici' dedi.

Galatasaray Odeabank'ın yeni Başantrenörü Erman Kunter, "Galatasaray'ın beni seçmiş olması gurur verici" dedi.

Ergin Ataman'ın yerine göreve getirilen Kunter, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu. 10-15 gündür yönetimle görüşme halinde olduklarını belirten Kunter, "Belli bir noktaya geldik ve bugün de mutlu sona ulaştık. Benim açımdan çok sevinç ve gurur dolu bir gelişme. Galatasaray'ın beni seçmiş olması gurur verici. Çabuk gelişen bir süreç oldu. 2002-2003 sezonunda da Galatasaray'da çalışmıştım. 15 yıl aradan sonra geri dönüş oldu. Bugünden itibaren çalışmalarımıza başladık" diye konuştu.



"İLK HEDEFİMİZ FİNAL OYNAMAK"

Yeni bir takım kurmaya çalışacaklarını söyleyen ve takımda çok fazla kontratlı oyuncu olmadığını hatırlatan Kunter, "Geçen sezonki takımdan bazı önceliklerimiz olacak. Galatasaray'ın hedefleri en üst nokta. 3 tane kulvarda yarışacağız. Biri Türkiye Ligi. Burada hedef en yukarı gitmek. Önümüzdeki sene bugünlerde final maçında oynamak birinci hedefimiz. Eurocup'ta ise kazanılan kupanın devamını getirmek istiyoruz. Bir de Türkiye Kupası var. Bu camiada bundan aşağı hedef koymamız mümkün olamaz zaten" ifadelerini kullandı.

