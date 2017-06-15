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Erken yaşta evlilik mağdurlarından eylem
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Erken yaşta evlilik mağdurlarından eylem

Erken yaşta evlendikleri gerekçesi ile kocaları cezaevine konan bir grup genç kadın, Metris cezaevi önünde oturma eylemi yaptı. Kadınlar, 'Ya eşlerimizi bıraksınlar ya da bizi de içeriye alsınlar' dedi.

Erken yaşta evlendikleri gerekçesi ile kocaları cezaevine konan bir grup genç kadın, Metris cezaevi önünde oturma eylemi yaptı. Kadınlar, "Ya eşlerimizi bıraksınlar ya da bizi de içeriye alsınlar" dedi.
Erken yaşta evlilikten doğan mağduriyetlerin giderilmesi konusundaki yasa tasarısının iptal edilmesi ile cezaevlerindeki eşlerinin yollarını bekleyen Erken Evlilik Mağdurları Severek Evlenenler Platformu üyesi kadınlar büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Erken yaşta evlendikleri gerekçesi ile kocaları cezaevine konan bir grup genç kadın, Metris cezaevi önünde oturma eylemi yaptı. Kocaları ile gönül rızası ile evlendiklerini ve mutlu olduklarını belirten kadınlar, "Ya eşlerimizi bıraksınlar ya da bizi de içeriye alsınlar" diye konuştular.
15 yaşındayken evlenen Mahinur Bilmez, "Erken yaşta kendi rızamla severek evlilik yaptım. Eşime 7 yıl sonra, 7 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Biz 3 Bin 800 aileyiz. Bu cezalar bizi korumak için verilse de evlatlarımızı korumuyor. 9 bin çocuk şuan babasız büyüyor. Bizim menfaatimizi düşünerek verilmiş bu cezalar kesinlikle bizim menfaatimize değildir. Ben anne oldum eşim baba oldu. Eşim baba oldu diye cezaevine atılıyorsa bende anne oldum o zaman beni de cezaevine atsınlar. Biz eşimle bu sucu ortak bitirelim. Hepimiz uzun yollardan geldik buraya biz mağduruz. Biz devletten para yardımı beklemiyoruz. Eşlerimizi istiyoruz. Eğer eşlerimizi çıkartacak bir düzenleme yapılmayacaksa da bizi eşlerimizin yanına göndersinler. Bizde cezaevine girmek istiyoruz. Eşlerimizin tecavüzcülerle bir tutulmasını istemiyoruz. Benim eşim bana sahip çıktı. Beni korudu. Tamam biz vakitsiz evlendik bir hata yaptık. Kesinlikle bunu reddetmiyoruz. Kesinlikle erken yaşta evliliğin önünün açılmasını istemiyoruz. Sadece bu mağdur ailelere bir düzenleme getirsinler istiyoruz" diye konuştu.

"SEVEREK EVLENDİM"
3 çocuk annesi Emine Erbaş ise "15 yaşında eşimle severek evlendim. Köy yerinde evlendik. O zamanlar bunun suç olduğunu bilmiyorduk. Suç olduğunu bilmeden erken yaşta evlendik. 10 sene sonra eşime 11 sene ceza verdiler. Ben 3 çocuğumla mağdur oldum. Ortada kaldım. Annemi babamı cezaevine attılar. İkizlerim eşim içeri girdiğinde yeni doğmuştu. Şimdi 1 yaşındalar. Kardeşlerim çocuklarım kayınlarım hepimiz ortada kaldık mağduruz. 6 çocuğa bakıyorum. Ben kimseden para beklemiyorum. Sadece eşimi istiyorum" dedi.
Metris Cezaevine 2 çocuğu ile gelen Şennur Taş, "Benim 2 çocuğum var. Eşim şuan cezaevinde yatıyor. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz sevdik evlendik. Biz devlet büyüklerimizden bu sorunun çözülmesini bekliyoruz. Eşlerimiz cezaevinde tutulacaksa o zaman bizi de yanlarına alsınlar. Biz küçük yaşta evlendiysek onlarda küçük yaşta evlendi. Biz eşimle gayet mutluyduk. Yuvamız vardı. Nikahımız var. Çocuklarımız var. Çocuklarım okula gidemiyor. Yüzleri gülmüyor. Ben bu bayramda çocuklarımın yüzü gülsün istiyorum" dedi.
Kadınlar yaptıkları açıklamanın ardından çocukları ile birlikte cezaevi önünden olaysız bir şekilde dağıldılar.
(Mehmet Altunışık/İHA)

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