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Erken Rezervasyon Avantajları
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Erken Rezervasyon Avantajları

Tüm tatil ve turizm firmalarının yaz aylarından bir süre önce sunduğu kampanyalı fiyatların geneline erken rezervasyon fırsatları denir. Yaz ayları yaklaşırken, henüz sezonun başlamadığı dönemlerde insanların ilgisini çekmek için yapılan indirimli fiyatlarla sezon başlamadan otellerin, turların veya tatil avantajlarının büyük bir bölümünün satılması hedeflenir.

Erken Rezervasyon Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

Özellikle oteller erken rezervasyon fırsatları kapsamında %50'ye varan indirim sunar. Oldukça uygun fiyatlara Türkiye'deki otellerde harika bir tatil için yer ayırabilirsiniz. Bodrum, Antalya, Alanya, Marmaris, Çeşme veya diğer güzide tatil bölgelerimizde yer alan 5 yıldızlı veya kaliteli otellerde yaz aylarında karşılaşma ihtimalinizin olmadığı fiyatlara tatil planı yapabilirsiniz. Üstelik bu sırada yapılacak rezervasyonlar tatil döneminde olmadığından dolayı otellerin boş anına denk gelir. Otellerin odalarının boş olması indirimli fiyatı ortaya çıkarmakla birlikte seçenekleri artırır. Sezon geldiğinde yer bulma derdinizi de yok eder.

Erken rezervasyon ile yurtdışında tatil yapmak da mümkün. Gemi turlarıyla farklı ülkelerin farklı limanlarına demir atarak yeni yerler keşfedebilir, yolculuk esnasında da denizin ortasında muhteşem gemi servislerinden yararlanabilirsiniz. Yurtdışında görebileceğiniz tüm ülkelerin detaylarını https://www.prontotour.com/Gemi-Turlari adresinden görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca uçaklı, gemi, vizesiz veya diğer tur çeşitlerini görüntüleyebileceğiniz bu sayfadan kolayca rezervasyonu gerçekleştirebilirsiniz.

Yurtdışında İndirimli Tatil

Yurtdışı turları kapsamında hep hayalinizi kurduğunuz Uzakdoğu'ya gitmenin vakti gelmedi mi? Avrupa'nın popüler başkentlerine ne dersiniz? Avrupa turları veya İskandinavya turlarıyla tamamen farklı bir kültürü keşfetmeye hazır olun. Hem de çok uygun fiyatlara! Taksit imkanıyla satışa çıkan paket turlar, erken rezervasyon ile %50'ye varan indirimlerle sunuluyor. Yurtdışına çıkmayı kolaylaştıran tur firmalarından yerinizi ayırtıp ödemeyi taksitli bir şekilde tamamlarsanız, yaz aylarında siz de sosyal medya hesaplarınızı farklı ülkelerde çekilmiş fotoğraflarla donatabilirsiniz!

Yurtdışına çıkmak kimileri için çok masraflı gözükse de seyahatinizden çok önce yapacağınız rezervasyonla bütçenizi yormayan bir paket satın almak mümkün. Hemen Prontotour'un indirimlerinin yer aldığı bu sayfayı ziyaret edin, harika bir yurtdışı deneyimi yaşamaya hazırlanın!

2017 yılında başlayan erken rezervasyon döneminde otellerin büyük bir çoğunluğu ilgi görürken, tatil bölgelerinde sunulan indirimlerin büyük bir çoğunluğu tüketildi. Her şey dahil, yarım pansiyon veya sadece konaklama şeklinde sunulan otel paketleri çok uygun fiyatlara satıcıların karşısına çıkınca herkes bu yaz tatilini şimdiden planladı. Bu yaz kendinize farklılık yaratıp yurtdışında yeni yerler keşfetmek isteyenler için muhteşem paketler bulunurken,  yılın stresini ve yorgunluğunu üzerinden atmak isteyenler ve aileler için harika otel paketleri sizleri bekliyor. Yaz aylarında yüksek fiyatlarla karşılaşmak yerine hemen yerinizi ayırtın, tatilinizi beklemek için günleri saymaya başlayın!

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