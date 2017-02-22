Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erken emeklilik için üç formül
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erken emeklilik için üç formül

Emeklilik yaşını geri çekmek için bazı avantajlar var. Yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışında üç önemli imkan bulunuyor.

Emekli olmak her çalışanın öncelikli hedeflerinden birisi. Tabi emekli olmak için bazı şartlar bulunuyor. Sabah'ta yer alan habere göre bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, yıl ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olması lazım. Bunu da işe ilk girdiği yani sigortalı olduğu tarih belirliyor. Bu tarih 9 Eylül 1999'dan önce ise emeklilik yaşı ve prim gün sayıları düşüyor. Sonrasında ise kademeli olarak emeklilik yaşı 65'a kadar çıkıyor.

1- Kadınlara doğum imkanı

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2 bin 160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Bir annenin yaşı ve yılı dolmuş olsun. Ancak 2 bin 160 günü eksikse bu annenin emekli olması için 6 yıl daha çalışması lazım. Ancak üç çocuğu varsa bu anne borçlanarak 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması. Maalesef sigortadan önceki doğumlara bu hak tanınmıyor. Anneler ise bu hakkın tanınmasını bekliyor. Burada bir detayı daha hatırlatalım. Staj için yapılan sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli olmaz iken doğum borçlanmasında geçerli sayılıyor unutmayın.

Borçlanmanın şartları:

1- Doğumdan önce SSK tescili
2- Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.)
3- Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.

2- Askerlik yaşı azaltıyor

Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalıların er veya erbaş olarak veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olduktan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kadar geriye gidiyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

3- Yaştan emeklilik

Kısmi emeklilik de denilen bu yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Böylece yaşı gelmiş ama çalışma imkanı olmayan sigortalılar kısmi emeklilik imkanıyla beklemeden maaş almaya başlayabiliyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
18. yüzyıla ait !
Bolu Dağı Tüneli'ndeki kaza İstanbul yönünü trafiğe kilitledi
Erdoğan: Kandil gelin 'hayır'da buluşalım diyor!
PKK, Münbiç'e terörist ve silah yığınağı yapıyor
Galatasaray, Kızılyıldız deplasmanında
Terör Paris turizmini vurdu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
Demirtaş'a hapis cezası!
Demirtaş'a hapis cezası!
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
Türkiye'den 4 stat aday gösterildi
Türkiye'den 4 stat aday gösterildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
18. yüzyıla ait !
18. yüzyıla ait !
Bolu Dağı Tüneli'ndeki kaza İstanbul yönünü trafiğe kilitledi
Bolu Dağı Tüneli'ndeki kaza İstanbul yönünü trafiğe kilitledi
Erdoğan: Kandil gelin 'hayır'da buluşalım diyor!
Erdoğan: Kandil gelin 'hayır'da buluşalım diyor!
PKK, Münbiç'e terörist ve silah yığınağı yapıyor
PKK, Münbiç'e terörist ve silah yığınağı yapıyor
Galatasaray, Kızılyıldız deplasmanında
Galatasaray, Kızılyıldız deplasmanında
Terör Paris turizmini vurdu
Terör Paris turizmini vurdu
Cinayete kurban giden minik Irmak'ın babası dehşet saçtı
Cinayete kurban giden minik Irmak'ın babası dehşet saçtı
Fenerbahçe'den 'Igor Tudor' açıklaması
Fenerbahçe'den 'Igor Tudor' açıklaması
Erken emeklilik için üç formül
Erken emeklilik için üç formül
FETÖ tehdidiyle avukatı bile dolandırdılar
FETÖ tehdidiyle avukatı bile dolandırdılar
Şeker hamurundan babasının büstünü yaptı
Şeker hamurundan babasının büstünü yaptı
AK Parti'den seçmenlere 'bilgilerinizi kontrol edin' uyarısı
AK Parti'den seçmenlere 'bilgilerinizi kontrol edin' uyarısı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English