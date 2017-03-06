Erkekler nüfus cüzdanlarını, kadınlar çantalarını

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Zabıta Karakolu'na teslim edilen unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Erkeklerin nüfus cüzdanlarını, kadınların ise daha çok çantalarını unuttuğu belirtiliyor.

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Zabıta Karakolu'na teslim edilen unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Erkeklerin nüfus cüzdanlarını, kadınların ise daha çok çantalarını unuttuğu belirtiliyor.

Genellikle alış veriş merkezleri, dolmuş, otobüs, tuvalet, şadırvan gibi yerlerde unutulan eşyalara daha sık rastlanırken, eşyalar arasında nüfus cüzdanı ve cep telefonlarının çoğunlukta olduğu kaydedildi. Unutulan eşyalar arasında kredi kartı, ehliyet, pasaport hatta evlilik cüzdanları yer alırken, unutulan eşyaların bir çoğunu kimsenin arayıp sormadığı kaydedildi. Yapılan araştırmada, erkeklerin daha çok nüfus cüzdanını, kadınların ise çantalarını unuttuğu belirtilirken, teslim edilen tüm eşyalar kayıt altına alınarak sahiplerine teslim edilmek üzere tutuluyor.

Öte yandan Trabzon Ortahisar Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda kayıp ve buluntu eşyaların 1 yıl içinde alınmaması durumunda açık artırma suretiyle satılacağı ifade edildi.

(Bekir Koca/İHA)