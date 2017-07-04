Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Erkekler ezber bozdu: Alışverişte kadınları solladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Erkekler ezber bozdu: Alışverişte kadınları solladı

Boyner'in alışveriş uygulaması Hopi, 19-30 Haziran tarihleri arasında erkekler, kadınlardan bir buçuk kat daha fazla alışveriş yaptı, üye başına en çok alışveriş yapan il Uşak olurken sıcak havaların da etkisiyle ülke genelinde bayramın öne çıkan ürünü tişört oldu.

Boyner'in alışveriş uygulaması Hopi, 19-30 Haziran tarihleri arasında erkekler, kadınlardan bir buçuk kat daha fazla alışveriş yaptı, üye başına en çok alışveriş yapan il Uşak olurken sıcak havaların da etkisiyle ülke genelinde bayramın öne çıkan ürünü tişört oldu.
Boyner'in alışveriş uygulaması Hopi, Ramazan Bayramı dönemindeki en çok alışveriş yapan illerden en çok satan ürünlere, hangi ilde hangi ürünün daha çok satıldığından kadın ve erkeklerin arasındaki karşılaştırmalı rakamlara alışveriş tercihlerini açıkladı. Buna göre; 19-30 Haziran tarihlerinde yapılan alışverişlerin istatistiklerinde; erkekler kadınlardan bir buçuk kat daha fazla alışveriş yaptı, üye başına en çok alışveriş yapan il Uşak olurken sıcak havaların da etkisiyle ülke genelinde bayramın öne çıkan ürünü tişört oldu.
Yapılan açıklamaya göre; yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, valeden kargoya kadar farklı sektörlerden üye markalarıyla 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, Ramazan Bayramı'nda sepet ortalamasının en yüksek olduğu iller sırasıyla Ankara, İstanbul, Balıkesir olarak dikkat çekti. Bayram alışverişlerinde ülke genelinde işlem başına harcama ortalaması 312 TL ile geçtiğimiz yıla oranla değişmedi. Diğer taraftan üye başına bayramda en çok alışveriş yapılan il Uşak olurken Burdur, Karaman, Tunceli ve Kırklareli Uşak'ı takip etti.

ERKEKLER KADINLARDAN 1,5 KAT FAZLA ALIŞVERİŞ YAPTI
Bayram döneminde gerçekleşen alışverişlerde erkekler kadınlara bariz fark attı. Alışveriş yapan erkeklerin sayısı kadınlara oranla 1.5 kat daha fazla (yüzde 50) oldu. Erkeklerin sayısı kadınlardan yüzde 50 fazlayken ciroya katkı dikkate alındığında erkeklerin daha az para harcadığı ortaya çıktı.

TATİLCİLERİN GÖZDESİ BODRUM OLDU
Bu bayramda da en popüler tatil rotası değişmedi. 4 milyona yakın turisti ağırlayarak haberlere konu olan Bodrum en çok tur/bilet alınan tatil beldesi oldu. Bodrum'u sırasıyla; Mersin, Altınoluk, Çeşme ve Side takip etti.

MASLAK VE ATAŞEHİR'DE ÇALIŞAN PROFESYONELLER TUR SATIN ALMADA LİDER
Tatil için tur/ulaşım harcaması yapan yerlerde ise ilk sırayı beyaz yakalıların yoğun olduğu İstanbul'un Maslak semti aldı. Maslak'ı sırasıyla, İstanbul (Ataşehir), Ankara (Bahçelievler) ve İzmir takip etti.

TRABZON TİŞÖRT, DİYARBAKIR AYAKKABI, RİZE İSE KEMER ALDI
Bayram alışverişlerinde il bazında en çok rağbet gösterilen ürünler de il bazında farklılık gösterdi. Trabzon'da en fazla satılan ürün tişört olurken Diyarbakır'ın gözdesi ayakkabıydı. Rize'de ise en çok kemer satıldı. Yozgat ve Kırıkkale'nin tercihi gömlek, Ardahan'ın tercihi ise çorap oldu. Gümüşhane, Bingöl ve Iğdır'da ise en çok pantolon satıldı.

ANNELER İÇİN DAHA ÇOK HARCAMA YAPILDI
Anneler Günü ve Babalar Günü alışveriş istatistiklerini de açıklayan Hopi'nin rakamlarına göre; bu yıl annelere hediye almak için ortalama 384 TL harcandı. Babalar Günü'nde ise bu rakam 298 TL oldu.

ÖZEL GÜNLERDE EN CÖMERT İL İSTANBUL
Anneler Günü'nde en cömert davranan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Gaziantep olurken hediye almasına rağmen diğer illere göre cimri davranan illerin Kayseri, Antalya ve Mersin olduğu ortaya çıktı. Babalar Günü'nün en cömert illeri ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olurken hediye konusunda bütçesini sınırlı tutan iller sırasıyla Afyon, Gaziantep ve Trabzon oldu.
İstatistiklere göre; en kozmetiksever anneler Ankara'da, en sportif anneler Antalya'da, en teknolojik ve ev ürünleri seven anneler Muğla'da, en aksesuar ve mücevher seven anneler Samsun'da, en sportif babalar Trabzon'da, giyimlerini aksesuar ile süsleyen babalar ise Antalya ve İzmir'de yaşıyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kıbrıs Konferansı 5'li toplantıyla devam ediyor
Fenerbahçe dayanıklılık ve koordinasyon çalıştı
Mehmetçik AK Parti'li yöneticinin taziyesinde ağlattı
Sağlam'dan 'transfer' açıklaması
Alevler ormanı bu hale getirdi
Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yunan Sahil Güvenliği'nin vurduğu Türk gemisiyle ilgili açıklama
Yunan Sahil Güvenliği'nin vurduğu Türk gemisiyle ilgili açıklama
Meteorolojiden iyi haber! Yağmur geliyor
Meteorolojiden iyi haber! Yağmur geliyor
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Merkel seçimde izleyeceği politikayı açıkladı
Merkel seçimde izleyeceği politikayı açıkladı
İlker Başbuğ: FETÖ'nün lider kadrosu çökertilmedikçe risk var
İlker Başbuğ: FETÖ'nün lider kadrosu çökertilmedikçe risk var
Suriye'den ABD'ye saldırı uyarısı: Yanıt veririz
Suriye'den ABD'ye saldırı uyarısı: Yanıt veririz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kıbrıs Konferansı 5'li toplantıyla devam ediyor
Kıbrıs Konferansı 5'li toplantıyla devam ediyor
Fenerbahçe dayanıklılık ve koordinasyon çalıştı
Fenerbahçe dayanıklılık ve koordinasyon çalıştı
Mehmetçik AK Parti'li yöneticinin taziyesinde ağlattı
Mehmetçik AK Parti'li yöneticinin taziyesinde ağlattı
Sağlam'dan 'transfer' açıklaması
Sağlam'dan 'transfer' açıklaması
Alevler ormanı bu hale getirdi
Alevler ormanı bu hale getirdi
Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açıldı
Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu açıldı
Borsa ilk yarıda rekor kırdı
Borsa ilk yarıda rekor kırdı
Şili basını da doğruladı
Şili basını da doğruladı
Kamyoncuların sopalı yol kavgası kamerada
Kamyoncuların sopalı yol kavgası kamerada
Ceyhun Gülselam: Bu sene daha iyi olacağız
Ceyhun Gülselam: Bu sene daha iyi olacağız
Kırkpınar hazırlıkları tamamlandı
Kırkpınar hazırlıkları tamamlandı
Meral Akşener MHP defterini kapattı!
Meral Akşener MHP defterini kapattı!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English