Erkekler ezber bozdu: Alışverişte kadınları solladı

Boyner'in alışveriş uygulaması Hopi, 19-30 Haziran tarihleri arasında erkekler, kadınlardan bir buçuk kat daha fazla alışveriş yaptı, üye başına en çok alışveriş yapan il Uşak olurken sıcak havaların da etkisiyle ülke genelinde bayramın öne çıkan ürünü tişört oldu.

Boyner'in alışveriş uygulaması Hopi, 19-30 Haziran tarihleri arasında erkekler, kadınlardan bir buçuk kat daha fazla alışveriş yaptı, üye başına en çok alışveriş yapan il Uşak olurken sıcak havaların da etkisiyle ülke genelinde bayramın öne çıkan ürünü tişört oldu.

Boyner'in alışveriş uygulaması Hopi, Ramazan Bayramı dönemindeki en çok alışveriş yapan illerden en çok satan ürünlere, hangi ilde hangi ürünün daha çok satıldığından kadın ve erkeklerin arasındaki karşılaştırmalı rakamlara alışveriş tercihlerini açıkladı. Buna göre; 19-30 Haziran tarihlerinde yapılan alışverişlerin istatistiklerinde; erkekler kadınlardan bir buçuk kat daha fazla alışveriş yaptı, üye başına en çok alışveriş yapan il Uşak olurken sıcak havaların da etkisiyle ülke genelinde bayramın öne çıkan ürünü tişört oldu.

Yapılan açıklamaya göre; yeme içmeden teknolojiye, hazır giyimden ayakkabıya, havayolu ulaşımından eğlenceye, valeden kargoya kadar farklı sektörlerden üye markalarıyla 360 derece alışveriş ihtiyaçlarına çözüm sunan Hopi, Ramazan Bayramı'nda sepet ortalamasının en yüksek olduğu iller sırasıyla Ankara, İstanbul, Balıkesir olarak dikkat çekti. Bayram alışverişlerinde ülke genelinde işlem başına harcama ortalaması 312 TL ile geçtiğimiz yıla oranla değişmedi. Diğer taraftan üye başına bayramda en çok alışveriş yapılan il Uşak olurken Burdur, Karaman, Tunceli ve Kırklareli Uşak'ı takip etti.



ERKEKLER KADINLARDAN 1,5 KAT FAZLA ALIŞVERİŞ YAPTI

Bayram döneminde gerçekleşen alışverişlerde erkekler kadınlara bariz fark attı. Alışveriş yapan erkeklerin sayısı kadınlara oranla 1.5 kat daha fazla (yüzde 50) oldu. Erkeklerin sayısı kadınlardan yüzde 50 fazlayken ciroya katkı dikkate alındığında erkeklerin daha az para harcadığı ortaya çıktı.



TATİLCİLERİN GÖZDESİ BODRUM OLDU

Bu bayramda da en popüler tatil rotası değişmedi. 4 milyona yakın turisti ağırlayarak haberlere konu olan Bodrum en çok tur/bilet alınan tatil beldesi oldu. Bodrum'u sırasıyla; Mersin, Altınoluk, Çeşme ve Side takip etti.



MASLAK VE ATAŞEHİR'DE ÇALIŞAN PROFESYONELLER TUR SATIN ALMADA LİDER

Tatil için tur/ulaşım harcaması yapan yerlerde ise ilk sırayı beyaz yakalıların yoğun olduğu İstanbul'un Maslak semti aldı. Maslak'ı sırasıyla, İstanbul (Ataşehir), Ankara (Bahçelievler) ve İzmir takip etti.



TRABZON TİŞÖRT, DİYARBAKIR AYAKKABI, RİZE İSE KEMER ALDI

Bayram alışverişlerinde il bazında en çok rağbet gösterilen ürünler de il bazında farklılık gösterdi. Trabzon'da en fazla satılan ürün tişört olurken Diyarbakır'ın gözdesi ayakkabıydı. Rize'de ise en çok kemer satıldı. Yozgat ve Kırıkkale'nin tercihi gömlek, Ardahan'ın tercihi ise çorap oldu. Gümüşhane, Bingöl ve Iğdır'da ise en çok pantolon satıldı.



ANNELER İÇİN DAHA ÇOK HARCAMA YAPILDI

Anneler Günü ve Babalar Günü alışveriş istatistiklerini de açıklayan Hopi'nin rakamlarına göre; bu yıl annelere hediye almak için ortalama 384 TL harcandı. Babalar Günü'nde ise bu rakam 298 TL oldu.



ÖZEL GÜNLERDE EN CÖMERT İL İSTANBUL

Anneler Günü'nde en cömert davranan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Gaziantep olurken hediye almasına rağmen diğer illere göre cimri davranan illerin Kayseri, Antalya ve Mersin olduğu ortaya çıktı. Babalar Günü'nün en cömert illeri ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olurken hediye konusunda bütçesini sınırlı tutan iller sırasıyla Afyon, Gaziantep ve Trabzon oldu.

İstatistiklere göre; en kozmetiksever anneler Ankara'da, en sportif anneler Antalya'da, en teknolojik ve ev ürünleri seven anneler Muğla'da, en aksesuar ve mücevher seven anneler Samsun'da, en sportif babalar Trabzon'da, giyimlerini aksesuar ile süsleyen babalar ise Antalya ve İzmir'de yaşıyor.

