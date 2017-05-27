Erkek hemşirelere büyük ilgi

Balıkesir'deki Karesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde yemin eden erkek hemşireler ilgi odağı oldu.

Balıkesir'deki Karesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde yemin eden erkek hemşireler ilgi odağı oldu.

Karesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim gören 255 öğrenci okul bahçesinde düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. 4 sınıfta 120 hemşirenin eğitim gördüğü okuldan mezun olan 35 erkek hemşire herkesin ilgi odağı oldu. Yıllardır kadınların yapmış olduğu bir meslek olarak anılan hemşireliği, okullarında aldıkları eğitim ve hastanede yaptıkları staj sayesinde çok rahat bir şekilde yerine getiriyorlar. Okul Müdürü Mustafa Kılıç'ın açılış konuşmasının ardından Hemşirelik bölümü ve okul birincisi Beyza Özçelik dönem arkadaşları adına yaptığı konuşmada ortak bir sevinci paylaşmak için toplandıklarını dile getirerek "Aslında bu konuşmayı yapmak benim için epey zor.Böyle şeyleri pek beceremem.Eğer birinci olduysanız buna da hazırlıklı olmanız gerekiyor galiba.Ama bir yandan da hemşirelik alanından birinci olarak bu konuşmayı yaptığım için gururlu hissediyorum. Bir gün her birimiz farklı mesleklerde olacağız. Hepimiz bir yerlere gelip topluma yararlı insanlar olacağız.Yurdumuza dağılıp yurdumuz için yararlı işler yapacağız. Pek çok şeyler solsa bile,burada yaşadığımız günlerin hatırası asla solmayacak.Her yerde bizimle birlikte olacak,bizimle birlikte dolaşacak. Ve bizler bu güzel günlerimizi andıkça dudaklarımızda mırıldanacak bizim dostluk şarkımız"dedi.

Mezuniyet heyecanı yaşayan erkek hemşireler ise, heyecanlı olduklarını söyleyerek görevlerine başlayacakları günü iple çektiklerini söyledi.

Bayrak ve flama tesliminin ardından bölüm birincilerine ödül ve diplomaları verildi. Okul birincisi Beyza Özçelik yaş kütüğüne plaket çaktı. Yemin töreni sonrası öğrencileri mezuniyetlerini keplerini havaya atarak kutladılar.

(Otağ Fırıncıoğulları/İHA)