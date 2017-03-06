Erkan Zengin krizi çözülemiyor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile yıldızı barışamayan Erkan Zengin, antrenmanlara çıkmıyor.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile yıldızı barışamayan Erkan Zengin, antrenmanlara çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Denizli ile tartışan Erkan Zengin, Boluspor maçının kadrosuna alınmadı. Bugün Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan antrenmana çıkmayan yıldız oyuncunun, izinli olarak gösterildiği öğrenildi. Özel işleri sebebiyle yurt dışında olan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın, Eskişehir'e döndüğünde konuyu çözeceği iddia edildi. Şampiyonluk iddiası bulunan Eskişehirspor'da yaşanan bu olay, taraftarların ise tepkisini çekiyor. Sosyal medya hesapları üzerinden birçok taraftar, olayın Eskişehirspor'a zarar verdiğini belirtti. (Burak Tekin / İHA)
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