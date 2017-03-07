Erkan Teper Almanya'da ringe çıkıyor

Erkan Teper, 18 Mart'ta Almanya'nın Leipzik kentinde IBF şampiyonluk maçına çıkıyor. Alman boksör Marius Wach karşısında yumruk sallayacak olan Teper, 7 kilo vererek 114 kiloya indi.

Erkan Teper, 18 Mart'ta Almanya'nın Leipzik kentinde IBF şampiyonluk maçına çıkıyor. Alman boksör Marius Wach karşısında yumruk sallayacak olan Teper, 7 kilo vererek 114 kiloya indi.

Maça çok iyi hazırlandığını belirten Erkan Teper, "Yeni antrenörümle çok iyi anlaşıyoruz. Kendisi dünyanın efsanelerindendir. Sevenlerime özellikle bu maçımı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum çünkü yeni antrenörümün verdiği taktikler çerçevesinde bir maç çıkaracağım. Eski antrenörüm ile bir türlü ortak yolu bulamamıştık, bende yapmaya çalıştığı değişiklikler bana olumsuz yansıdı. O yüzden kendisiyle yolları ayırmak zorunda kaldık. Hedefimiz dünya şampiyonu olarak ülkemize ağır sıklette bir ilk yaşatıp, dünya şampiyonluk kemerini getirmektir" şeklinde konuştu.



ALYAZ: "YENİ ANTRENÖR İLE MÜKEMMEL BİR PERFORMANS"

Teper'in basın danışmanı Vedat Alyaz ise rakip Marius Wach'ın 2012 yılında dünya şampiyonu Klitschko'ya karşı yaptığı maçı çok az bir farkla kaybettiğini vurgulayarak, "Rakip çok kaliteli bir sporcu. Bu maç yılın en iyi karşılaşmalarından birisi olacaktır. Tabi antrenör değişikliği de Erkan'ı pozitif yönde etkiledi. Yeni antrenör Kübalı Yoan Pablo Hernandez, boksun en iyilerinden birisiydi. Küba boksunun inceliklerini bilen bir efsane. 2014 yılında dünya şampiyonumuz Fırat Arslan'ı da yenmiş başarılı bir boksör" dedi.

Alyaz, geçtiğimiz yıl Türk boks kulübü EC Box'un sporcusu olan Christian Hammer'e Avrupa şampiyonluk kemerini kaybeden Erkan Teper'in, profesyonel boksta almış olduğu ilk yenilginin kendisini yeniden ateşlediğini vurgulayarak, rakibin antrenörü Bülent Başer ve menajeri Erol Ceylan'ın da o başarıda büyük payı olduğunu belirtti. Alyaz, sporcumuzun dünyanın en iyi boksörleriyle sparring dövüşleri yaparak antrenmanlarının sonuna yaklaştığını vurguladı.

