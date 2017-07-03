Erkan'la 2 yıl daha

Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunun deneyimli basketbolcu Erkan Veyseloğlu'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunun deneyimli basketbolcu Erkan Veyseloğlu'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Siyah-beyazlıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"2016-2017 sezonunda göstermiş olduğu performans ile herkesin takdirini kazanan tecrübeli basketbolcumuz Erkan Veyseloğlu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni anlaşmanın hayırlı olmasını diler, Erkan Veyseloğlu'na Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın forması altında sonsuz başarılar dileriz.

