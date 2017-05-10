Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın sevenleri hastanede bekleyişini sürdürüyor. Beyin kanaması geçirdikten sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Erkal'ın dün beyin ölümü gerçekleştiği açıklanmıştı.

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın sevenleri hastanede bekleyişini sürdürüyor. Beyin kanaması geçirdikten sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Erkal'ın dün beyin ölümü gerçekleştiği açıklanmıştı.

Beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve uzun bir süre tedavi gören ünlü Sanatçı İbrahim Erkal'ın bulunduğu hastane önünde sevenlerinin bekleyişi sürüyor. Erkal'ın hastaneye kaldırılmasından sonra hastane bahçesine kurulan çadıra şuana kadar çok sayıda hayranı ve yakınları geldi. Burada Erkal'dan gelecek güzel bir haber bekleyen hayranları birbirleri ile iletişim kurmayı sürdürüyor.

Öte yandan Erkal'ın durumu ile ilgili dün hastaneden bir açıklama yapılarak, Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği ancak teknik destekle biyolojik yaşamının sürdüğü bildirilmişti.

(Mustafa Esen/İHA)