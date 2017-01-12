12.01.2017 12:42 Eriyen kar suları sürücülere zor anla yaşattı

İstanbul'da dün geceden bu yana aralıklarla devam eden yağışın ardından eriyen kar suları, sürücülere zor anlar yaşattı. Oluşan su birikintilerini geçemeyen araçlar yolda kalırken, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. İstanbul'da dün geceden bu yana aralıklarla devam eden yağışın ardından eriyen kar suları, sürücülere zor anlar yaşattı. Oluşan su birikintilerini geçemeyen araçlar yolda kalırken, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

İstanbul'da geceden başlayan yağmur ve havaların da ısınmasıyla karlar erdi. Maltepe Başıbüyük bağlantı yolunda karların erimesiyle birlikte biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar su birikintisinden dolayı ilerleyemedi. Bir araç su birikintisine takılarak bozuldu. Ekipler suyu tahliye etmek içi çalışmalar başlattı.

Aracı bozulan Nihat Akbaş," kar suyu istop etti yolda kaldım" dedi. Aracı bozulan diğer sürücü ise "Plakası düştü, Maalesef finale yetişecektik. İnmek zorunda kaldık. Suları çekeceklermiş az önce ilgili arkadaşlara sorduk" ifadelerini kullandı.

(Cenk İşver/İHA)

