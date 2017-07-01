Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Erick Cabaco ve Titi ile görüşüyoruz'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Erick Cabaco ve Titi ile görüşüyoruz'

Bursaspor Başkanı Ali Ay, ismini açıklamak istemediği bir Arjantinli oyuncu ile temas halinde olduklarını, Uruguaylı stoper Erick Cabaco ve Titi ile de görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, ismini açıklamak istemediği bir Arjantinli oyuncu ile temas halinde olduklarını, Uruguaylı stoper Erick Cabaco ve Titi ile de görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.
Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ali Ay, bir restaurantta düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında medya mensupları ile bir araya geldi. Transfer görüşmelerine ilişkin konuşan Başkan Ali Ay, "Biliyorsunuz dünya markası bir hoca ile anlaştık. Hocamıza güveniyoruz. 36 futbolcumuz ile bugün topbaşı yapacaklar. Milli olan oyuncularımız bir hafta 10 günlük tatil yapacaklar. Serdar Kurtuluş'un sakatlığı var. 27-28 oyuncu bugün toplanıyor. Transferle ilgili şubat ayından beri izlediğimiz oyuncular var. Onlardan bir tanesiyle çok az detaylar kaldı. Arjantinli oyuncunun ismini Çarşamba günü açıklayacağım. Karşı tarafın başkanının bizden ricası var. Titi ile görüşmeler devam ediyor. Ben bitti demeden bu işler bitmiyor. Önemli olan iki tarafın da imzaları atması. Onlarla konuşuldu, az detaylar kaldı. Uruguaylı bir stoper ile anlaşmak üzereyiz. Çok az detaylar kaldı. İsmi Erick Cabaco. Uruguay'ın Nacional de Football takımının oyuncusu. Geçen sene Fransa Nancy'de kiralık oynadı. 1995 doğumlu. Anlaşmamız ilk sene kiralık, bir sene sonra satın alma opsiyonlu. 4 tane futbolcuyla bitirdik gibi bir şey. Arjantin'den gelecek oyuncu 8 numara ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Titi sol stoper. Diğer oyuncu sağ stoper. Barış'ın yanına bir tane daha sağ bek bakıyoruz. 6 numara da alacağız. Hocamızın iki oyuncu tavsiyesi var. Belki bir tane oyuncuyu kampa kadar bırakabiliriz. İnşallah gelecek sene güzel neticelerle ayrılırız, sezonu iyi bitiririz. Allah bir daha geçen seneyi bize göstermez. Çok hatalar oldu. herkesin ders çıkarması lazım. Futbolda almak da satmak da çok zor. Elimizde gençlerle beraber çok oyuncu olacak. belki bir kısmını Ankaragücü ile bir kısmını İnegölspor'a verebiliriz. 10 gün içerisinde her şey netleşecek" dedi.

"GİTMEK İSTEYEN OYUNCULAR VAR"
Oyuncularınıza ciddi bir teklif var mı? sorusuna ise, "Gitmek isteyen oyuncu var tabi ama Türkiye'de o kadar güzel paralar veriliyor ki dışarıda bu paralar verilmiyor. Oyuncularımıza teklifler de var" dedi.

"KOMBİNE FİYATLARI 50'ŞER LİRA DÜŞÜRMEYİ PLANLIYORUZ"
Kombine bilet fiyatlarına ilişkin de konuşan Başkan Ay, "Tribün liderleri ile görüştük. Fiyatları biraz daha ucuzlatalım diyorlar. Tribünlerin dolması lazım. Bizim tribününün itici güç olduğunu biliyoruz. Ben de onlara söz verdim. Fiyatları 50'şer lira düşürüp, o şekilde hafta başında açıklayacağız. Geçen sezonki Trabzonspor maçı şerdi hayra dönüştü. O maç birliktelik sağlandı. 20 bin tanesini BTSO ve valimiz kanalıyla OSB'lere dağıtacağız. Ben bu sene 30-35 bin kombine satılmasını istiyorum" diye konuştu.

"YILDIRAY BAŞTÜRK İLE GÖRÜŞTÜK"
Yıldıray Baştürk ile sportif direktörlük konusunda görüştüklerini belirten Başkan Ay, "Yıldıray Baştürk bize, 'Siz zaten transferleri bitirmişsiniz, hocayı bitirmişsiniz, benim bir şeyim kalmadı burada' dedi. Sportif direktörlük şart ama dürüstünü bulmak gerekiyor. Bu işler dolambaçlı işler. Bursa'dan bir tanesini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
(Mesut Alan - Abdullah Çibir/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Murat Bardakçı: Zeki Müren Türk müziğinin canına okudu!
Manavgat 50 dereceyi gördü
'Erick Cabaco ve Titi ile görüşüyoruz'
Yüzlerce kaplumbağayı ekmekle besliyor
Tek elini bıraktı, metrelerce sürüklendi.
Alanya'daki yangın büyüyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti teşkilatları değişiyor Erdoğan'dan 1052 gün sonra ilk
AK Parti teşkilatları değişiyor Erdoğan'dan 1052 gün sonra ilk
Gaziantep'te son dakika gözaltı açıklaması
Gaziantep'te son dakika gözaltı açıklaması
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Trump'tan savaş sinyali: Sabrımız kalmadı!
Memur toplu sözleşme 2017 ne zaman? Bakan tarih verdi
Memur toplu sözleşme 2017 ne zaman? Bakan tarih verdi
Sokak çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı! CHP'li Şenay Günaydın tutuklandı
Sokak çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı! CHP'li Şenay Günaydın tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Murat Bardakçı: Zeki Müren Türk müziğinin canına okudu!
Murat Bardakçı: Zeki Müren Türk müziğinin canına okudu!
Manavgat 50 dereceyi gördü
Manavgat 50 dereceyi gördü
'Erick Cabaco ve Titi ile görüşüyoruz'
'Erick Cabaco ve Titi ile görüşüyoruz'
Yüzlerce kaplumbağayı ekmekle besliyor
Yüzlerce kaplumbağayı ekmekle besliyor
Tek elini bıraktı, metrelerce sürüklendi.
Tek elini bıraktı, metrelerce sürüklendi.
Alanya'daki yangın büyüyor
Alanya'daki yangın büyüyor
Galatasaray'da gelenek Slovakya'da sürdü
Galatasaray'da gelenek Slovakya'da sürdü
AK Partili Mercan son yolculuğuna uğurlandı
AK Partili Mercan son yolculuğuna uğurlandı
New York'ta silahlı saldırı: 2 kişi öldü
New York'ta silahlı saldırı: 2 kişi öldü
Kamyon tekerinin altından sıyrıklarla kurtuldu
Kamyon tekerinin altından sıyrıklarla kurtuldu
Freni patlayan midibüs ışıkta bekleyen araçlara çarptı
Freni patlayan midibüs ışıkta bekleyen araçlara çarptı
Alanya'daki orman yangını 24 saattir devam ediyor
Alanya'daki orman yangını 24 saattir devam ediyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English