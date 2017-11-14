14.11.2017 17:18 Erhan Timuroğlu'nun yakalanma anı kamerada

Bankacı kız kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu'nun polis operasyonuyla yakalanma anı kameraya yansıdı. Bankacı kız kardeşi Ceylan'ı öldüren Erhan Timuroğlu'nun polis operasyonuyla yakalanma anı kameraya yansıdı.

1 Mart 2017 tarihinde bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü ve 15 Haziran'da bir iş adamının evi ile ofisini kurşunladığı gerekçesiyle aranan Erhan Timuroğlu polis operasyonuyla bugün Sancaktepe'de yakalandı. Timuroğlu'nun yakalanma anları saniye saniye polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis ekipleri ikamete baskın düzenliyor. Timuroğlu'nun yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor. İkamette yapılan aramalarda polis ekipleri valiz içine saklanmış silah buluyor.

Öte yandan, Erhan Timuroğlu'nun bir AVM'de alışveriş yaptığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, Erhan Timuroğlu'nu AVM'nin güvenlik kameralarından tespit ederek takibe aldığı ve ikamet adresine operasyon düzenlediği öğrenildi.

(Mehmet Altunışık - Sadık Kahraman / İHA)

