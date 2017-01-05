05.01.2017 16:43 Ergin Kırkın rekora koştu

Genç tenisçi Ergi Kırkın, dünya gençler sıralamasında 25. basamağa çıkarak Türkiye'nin erkeklerdeki klasman rekorunu kırdı. Genç tenisçi Ergi Kırkın, dünya gençler sıralamasında 25. basamağa çıkarak Türkiye'nin erkeklerdeki klasman rekorunu kırdı.



2016'daki tüm Grand Slam turnuvalarının gençler kategorilerinde ana tabloda mücadele etmesinin yanı sıra üst düzey ITF Gençler organizasyonlarında başarılı sonuçlar alan Ergi Kırkın, yeni yıla önemli bir yükselişe imza atarak girdi. Kırkın, sene başında güncellenen dünya gençler sıralamasında 25. basamağa yerleşerek Türkiye'nin erkeklerdeki klasman rekorunu geliştirdi.



1999 doğumlu Kırkın, 2017'nin ilk slam turnuvası Avustralya Açık'ta yine ana tabloda boy gösterecek. Ergi'nin yanı sıra dünya 56 numarası Kaya Göre ve 61 numarası Yankı Erel de Melbourne'daki prestijli organizasyonun gençler şampiyonasında Türkiye'yi ana tabloda temsil edecek.

