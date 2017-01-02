Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ergin Ataman: 'Maçın hakkı bu değildi'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ergin Ataman: 'Maçın hakkı bu değildi'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son periyotta istediklerini yapamadıklarını söyleyerek, 'Aslında maçın hakkı bu değildi' dedi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son periyotta istediklerini yapamadıklarını söyleyerek, "Aslında maçın hakkı bu değildi" dedi.
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Darrüşafaka Doğuş'a 87-72 mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Son haftalarda benzer bir maç oynadıklarını ifade eden Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Maçın ilk devresini önde götürdük. Üçüncü periyodun ortasına kadar da iyi oynadık. Ama maçın sonlarına doğru istediklerimizi gerçekleştiremedik. Esas olarak maçın özeti biz benchten katkı alamadık. Darüşşafaka Doğuş da çok iyi bir takım. Alternatif oyuncuları çok fazla. Aslında maçın hakkı bu değildi. Fakat son periyotta istediğimizi yapamayınca Daçka maçı kazanan taraf oldu" şeklinde konuştu.
Sarı-kırmızılı basketbolcu Göksenin Köksal ise karşılaşmayla alakalı şunları kaydetti:
"Darüşşafaka Doğuş çok iyi bir takım. Euroleague'de onları yenmiştik. Ama bu maçın ikinci yarısı çok iyi oynadılar. Biz de çok basit hatalar yapınca maçı kaybettik."

DARRÜŞAFAKA DOĞUŞ CEPHESİ
Darrüşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, hücumda iyi top paylaştırdıklarını ifade ederek, "İkinci yarıda hücumda harika oynadık. Galatasaray Odeabank'ı da iyi savunarak onlara hücum şansı tanımadık" dedi.
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 87-72 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Darrüşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt karşılaşmayı değerlendirdi.
Bu akşama hazırlanacak çok vakitleri olmadığını söyleyen Darrüşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, "Maça çok kısa zamanda hazırlandık. Ama bu zamanı iyi değerlendirdik. Galatasaray Odeabank'a sezon başında yenilmiştik. Bu yenilgi maça bakışımızı da değiştirdi. Daha farklı konsantre olduk. Maça biraz tutuk başladık. İkinci yarıda ise hücumda harika oynadık. Topu iyi paylaştırarak hücum ettik. Galatasaray da hücum olarak çok iyi bir takım ama bütün maç onları iyi savunarak kazanmasını bildik" diye konuştu.
(Uygar Aydın /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Barbaros Şansal İstanbul'da tepkiyle karşılandı
CHP'den hükümete 24 sayfalık şerh!
Konyaspor'da transfer çalışmaları
Konyaspor'da transfer
Kelkit'ten Halep'e 4 tır dolusu yardım
Polis o saldırganın fotoğrafını paylaştı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'a yeniden kar geliyor
İstanbul'a yeniden kar geliyor
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Berat Albayrak'tan AYEDAŞ ve BEDAŞ'a uyarı ziyareti!
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Sınır dışı ediliyor...
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Reina saldırısında ölenlerin otopsi raporu çıktı: Kurşunlar birinden çıkıp diğerine isabet etmiş
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Reina saldırısını DAEŞ üstlendi!
Muayene ücretlerine zam geldi!
Muayene ücretlerine zam geldi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Barbaros Şansal İstanbul'da tepkiyle karşılandı
Barbaros Şansal İstanbul'da tepkiyle karşılandı
CHP'den hükümete 24 sayfalık şerh!
CHP'den hükümete 24 sayfalık şerh!
Konyaspor'da transfer çalışmaları
Konyaspor'da transfer çalışmaları
Konyaspor'da transfer
Konyaspor'da transfer
Kelkit'ten Halep'e 4 tır dolusu yardım
Kelkit'ten Halep'e 4 tır dolusu yardım
Polis o saldırganın fotoğrafını paylaştı
Polis o saldırganın fotoğrafını paylaştı
Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti belli oldu
Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti belli oldu
Zeytinburnu'nda gece kulübü saldırganına yönelik operasyon sona erdi
Zeytinburnu'nda gece kulübü saldırganına yönelik operasyon sona erdi
David Blatt: 'İkinci yarıda hücumda harika oynadık'
David Blatt: 'İkinci yarıda hücumda harika oynadık'
Ergin Ataman: 'Maçın hakkı bu değildi'
Ergin Ataman: 'Maçın hakkı bu değildi'
Ergin Ataman: 'Maçın hakkı bu değildi'
Ergin Ataman: 'Maçın hakkı bu değildi'
İstanbul polisinden o terörist için operasyon
İstanbul polisinden o terörist için operasyon

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English