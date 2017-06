Galatasaray'ın Basketbol'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, 'Ergin Ataman'ın bize maliyeti 55 milyon dolar' dedi.

Sabah saatlerinde Ergin Ataman ile yollarını ayırdığını açıklayan Galatasaray'da bugün düzenlenen Divan Kurulu Toplantısında Can Topsakal, Ataman'a yüklendi. Erkek Basketbol Takımı'nın geçen sene çok büyük bir başarı elde ettiğini dile getiren Can Topsakal, "Eurocup'ı kazandık ve sezon başlangıcında ise Euroleague'de oynama başarısı elde ettik. Bu tabii bizim bütçemizde sorun çıkardı. 6 milyon Dolar olarak da bütçemizi belirlemiştik. Başarılı olmak için bütçemizi de 9 milyon Dolar'a çıkardık. Maalesef Euroleague'de de 12'nci olduk. Bu başarısızlıktı. Ligi de 6'ncı olarak bitirdik ve ilk turda elendik. Bu sene bütçemizi 4 milyon Dolar'a indiriyoruz. Bunun sebebi çok basit. Basketbolda gelirimiz yok müthiş bir giderimiz var. Kulübümüzde her sene oyuncularımıza verdiğimiz paralar zarar olarak yazılmaktadır. 2012-2013'te 14,5 milyon Dolar. 2013-2014'te 16,5 milyon Dolar. 2014-2015'te 11 milyon Dolar. 2015-2016'da 7 milyon Dolar. Bu sene ise 9 milyon Dolar. Bunları topladığınızda 5 senede 55 milyon Dolar zarar gözüküyor. Tabii kredi ile yaşayan bir kulüp olduğumuzdan, bunun kulübe nelere mal olduğunu tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla bu sene 4 milyon Dolar bütçe öneriyoruz. Bütçemiz küçük olacak diye başarısız olacak değiliz. Bu bütçeyle Türkiye Ligi'nde de Eurocup'ta da başarılı olabilirsiniz. Bu arada antrenör değişikliğine gittik. Koçumuz Ergin Ataman'ın yerine Erman Kunter'i getirdik. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Küçük bütçelerle oynamaya alışık bir koç" açıklamalarında bulundu.



"ERGİN ATAMAN'IN 5 SENELİK ZARARI..."

Ergin Ataman ile bugün görüştüklerini aktaran Topsakal, "Ergin Ataman çok iyi bir koçtur fakat 5 senelik zararı kulübe getiren koç Ergin Ataman'dır. Bu kadar büyük bütçeleri yapan. Çok iyi bir koç dedim ancak bize maliyeti 55 milyon Dolar. Bunu da unutmayalım. Ben son 2 sene de vardım. İlk sene 6 milyon Dolar'lık bütçe verdim. Bu senede Euroleague'e çıktığı için 9 milyon Dolar verdik" dedi.

