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Ergin Ataman'dan zehir zemberek açıklamalar
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Ergin Ataman'dan zehir zemberek açıklamalar

Galatasaray Odeabank'ın eski Başantrenörü Ergin Ataman, sarı-kırmızılı yönetim tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, 'Yönetim beni taraftarla karşı karşıya getirdi. Yalnız bırakıldım, ihanete uğradım' dedi.

Galatasaray Odeabank'ın eski Başantrenörü Ergin Ataman, sarı-kırmızılı yönetim tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, "Yönetim beni taraftarla karşı karşıya getirdi. Yalnız bırakıldım, ihanete uğradım" dedi.
Galatasaray Odeabank'ın eski Başantrenörü Ergin Ataman, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek yönetimi tarafından destek görmediğini belirten Ataman, "Yönetim beni taraftarla karşı karşıya getirdi. Yalnız bırakıldım, ihanete uğradım. Beni istifaya davet eden bir grup taraftar, yönetimden bazı kişilerce yönlendiriliyordu. Bunlar, küçülmeye gitmek için yapıldı. Taraftarın bana verdiği destek, alınan başarılardan ve kupalardan daha değerlidir benim için" ifadelerini kullandı.

"RAKİPLER BÜYÜRKEN BİZ KÜÇÜLDÜK"
Galatasaray yönetiminin basketbol şubesinde küçülmeye gitmesini eleştiren Ergin Ataman, "Aile olarak Galatasaraylıyız. Babam, ben, oğlum. 5 yıllık bir projede yer aldığım için onurluyum. Galatasaray taraftarı basketboldan heyecan alırken, yönetim basketbolda küçülmeye gitme kararı aldı. Rakiplerimiz büyürken biz küçüldük. 5 yılda bahsedilen 55 milyon harcandı tabii ki ama rakiplerinizle mücadele etmeniz için harcandı" şeklinde konuştu.

"TEK BAŞIMAYDIM, YALNIZ BIRAKILDIM"
Takıma sponsor arayışını dahi kendisinin yaptığını bildiren tecrübeli antrenör, "Yönetimlerin görevi şubelere kaynak oluşturmaktır.. Benim görevim değil. Mali başarıyı sağlamak yönetimin göreviydi. Bütçe 4 milyon Euro'ya düşürüldü. Ve bu açıklama biz Play-Off oynarken açıklandı. Oyuncular o açıklamadan etkilendi. Yönetim olarak karar alsanız da bunu sezon sonu açıklarsınız. Benim için ciddi hayal kırıklığı oldu. Tek başımaydım, yalnız bırakıldım. Takım için sponsorlar ile bile ben görüştüm" diye konuştu.

"İŞLER KÖTÜ GİTTİĞİNDE KİMSE YANIMIZDA OLMADI"
Sıkıntılı günler yaşarken arkasında kimsenin durmadığından söz eden Başantrenör Ataman, şunları söyledi:
"EuroCup şampiyonu olduğunda herkes salondaydı. Fakat işler biraz kötü gittiğinde kimse yanımızda olmadı. Real Madrid'i İstanbul'da 20 sayı farkla mağlup ederken bir grup taraftar benim istifa etmem için tezahürat yaptı."

"YILDIRIM VE ORMAN MAÇLARA GİDİYOR"
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basketbola Dursun Özbek'ten daha çok destek verdiğini vurgulayan Ergin Ataman, şöyle konuştu:
"Başkan Dursun Özbek aldığımız büyük galibiyetler sonrası bile hiç beni aramadı. Her zaman dik durmaya çaba gösterdim. Play-Offl'ar öncesi bir maçta sahadan atıldım. Bunlar olabilir, takımımı korumaya çalıştım. 3 maç ceza verdiler. O dönemde isterdim ki kulübün başkanı salona gelsin. Mesela Aziz Yıldırım ve Fikret Orman sürekli maçlara gidiyor."

"GALATASARAY'I BIRAKAMAZDIM"
A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde sarı-kırmızılı takımı bırakması yönünde telkinler aldığını sözlerine ekleyen Koç Ataman, "Hem A Milli Takımı, hem de Galatasaray'ı çalıştırdığım bir dönem oldu. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere birçok sert tepkiyle karşı karşıya kaldım. İkisi bir arada olmaz dendi, Fenerbahçe'den milli takıma oyuncu çağırmıyor dendi. Dönemin Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay ve CEO Hidayet Türkoğlu, Galatasaray'ı bırakıp sadece milli takımda çalışmamı istediler. Fakat bunu yapamazdım, Galatasaray'ı bırakamazdım" dedi.

"BU SEZON DİNLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"
Şu ana kadar tatmin edici bir teklif almadığını da hatırlatan Ergin Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sezon yabancı bir takımda veya bir Türk ekibinde çalışma olasılığım yüksek değil. Bu yıl dinlenmeyi düşünüyorum. Henüz benim kabul edebileceğim bir proje önüme gelmedi. Şimdiye kadar sadece Galatasaray ile görüştüm. Başka hiçbir takımla temasım olmadı."

"HİDAYET TÜRKOĞLU'NA KIRGINIM"
Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'ın baskılar karşısında kendisini yalnız bıraktığını söyleyen Ataman, "Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'a kırgınım. Çünkü benimle el sıkıştılar ve sonrasında hiç aramadılar. Ve bunu baskılar sebebiyle yaptılar" diye konuştu.

"KEŞKE SİNAN, FENERBAHÇE'YE GİTMEK ZORUNDA KALMASAYDI"
Sinan Güler'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları hakkında da konuşan Galatasaray Odeabank eski Başantrenörü Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı:
"Sinan Güler, Türk basketbolunun starı. Keşke Sinan, Fenerbahçe'ye gitmek zorunda kalmasaydı. Benden vazgeçtiler ama keşke Sinan'ı takımda tutsalardı."

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜMESİ YÖNETİMİN BAŞARISI"
Fenerbahçe'nin basketbolda büyümesinin bir yönetim başarısı olduğunun altını çizen Ataman, "Fenerbahçe'nin bütçesinin fazla olması, sürekli büyümesi ve büyük sponsorluk anlaşması yapmaları Fenerbahçe yönetiminin başarısı. Ben de bulunduğum kulüplerde ve Galatasaray'da bunu yapmak için çok çaba harcadım ama başaramadım" diyerek sözlerini noktaladı.

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