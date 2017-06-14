Ergin Ataman'dan ilk açıklama

Galatasaray ile yolları ayrılan Ergin Ataman, ücret almadan yola devam edebileceğini söylemesine rağmen, istenmediğinin iletildiğini açıkladı.

Galatasaray ile yolları ayrılan Ergin Ataman, ücret almadan yola devam edebileceğini söylemesine rağmen, istenmediğinin iletildiğini açıkladı.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve uzatılıp, uzatılmayacağı merakla beklenen Başantrenör Ergin Ataman ile yola devam edilmedi. Ataman, kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Samimi olmayan yerlerde ayrılıklar kaçınılmaz olur, ihanet ise en ağırıdır. Tüm samimiyeti ile 5 yıl boyunca destek olan herkese teşekkürler. Bu sabah yapılan görüşmede gerekirse bu sezon hiç ücret almadan da kalabileceğimi belirtmeme rağmen Can Topsakal istenmediğimi belirtti. Hakkınızı helal edin büyük Galatasaray taraftarı, hataları ile sevapları ile 5 yıl geçirdik. Gerçekleri tarih yazar tarihide biz yazdık."

