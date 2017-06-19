Ergin Ataman'dan Dursun Özbek'e cevap

Galatasaray Erkek Basketbol Takımının eski başantrenörü Ergin Ataman, Dursun Özbek'in açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımının eski başantrenörü Ergin Ataman, Dursun Özbek'in açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Ataman'ın Galatasaray'da ücretsiz çalışırım ifadesi yanlış bir ifade. Herkes bugüne kadar ücretini almıştır, bundan sonra da alır" ifadelerine Ergin Ataman'dan yanıt geldi. Tecrübeli koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğru ve yanlışların takdirini Galatasaray taraftarı, kongresi ve spor kamuoyu verir. Umarım 1 yıldır olan borç ve son 3 maaşı öderler."

