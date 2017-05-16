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Ergin Ataman'dan Aziz Yıldırım'a destek
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Ergin Ataman'dan Aziz Yıldırım'a destek

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Fenerbahçe'yi kıskanıyorum. İdolüm Obradovic' sözleri çok konuşulan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, bir televizyon programına verdiği röportajda, yıldızının bir türlü barışmadığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 'tokat' olayında destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Fenerbahçe'yi kıskanıyorum. İdolüm Obradovic" sözleri çok konuşulan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, bir televizyon programına verdiği röportajda, yıldızının bir türlü barışmadığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 'tokat' olayında destek verdi.
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e attığı tokatta ince ayrıntılar olduğunu ve olaya farklı bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini ifade etti.

"AİLE İÇİ BİR OLAY VAR"
Bu tip olaylara üzüldüğünü ve camiaların örnek davranışlar sergilemesi gerektiğini söyleyen Ataman, "Bugün hiçbir camiada tokatın, yumruğun tasvip edilmesi mümkün değil. Ama tabi orada ince bir detay var yani bu sıradan bir kişi değil. Şunun için söylüyorum; geçmişte Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış, Aziz Yıldırım'ın belki de bir oğlu gibi gördüğü, kendi içinden birisi gibi gördüğü biri. Bazen insanlar sinirlerini tutamayabilirler. Rakibe kızarsın bir şey yapmazsın ama kendinden birine ihanete, çok büyük bir haksızlığı kendinden birinden gördüğün zaman farklı bir tepki gösterirsin. Bence bunu böyle değerlendirmek lazım. Aziz başkan bunu Galatasaray'dan veya Beşiktaş'tan bir yöneticiye yapsa farklı düşünürüm, bu bir rekabet ama bu meselede aile içi bir olay var" diye konuştu.

"DEMEK Kİ BEN DAHA ZENGİNMİŞİM"
Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e attığı tokat yüzünden aldığı ceza hakkında konuşmayacağını belirten Ergin Ataman, "Sadece şunu söyleyeyim, ben geçmişte 75 bin lira ceza vermiştim. Aziz başkan 40 bin lira verecek, demek ki ben daha zenginmişim" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ KISKANIP GEÇMELİYİZ"
Politik konuşmalardan her zaman uzak durduğunu vurgulayan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "İdolüm Obradovic dedim, camiadan tepki görmedim aksine sosyal medyadan takdir geldi. Sonuçta baktığın zaman Obradovic, Avrupa'da çalışan koçlar içerisinde en kariyerli, en fazla Avrupa'da şampiyonluğu olan koç. Kariyerine şöyle bir baktığın zaman Avrupa'da bir numarada o var. Ben de onun hemen arkalarındayım; 2, 3, 4 oralarda bir yerlerdeyiz. O zaman tabii ki her zaman arkandakini değil önündekini idol alacaksın, onun için ben de Obradovic dedim idol olarak. Fenerbahçe'yi kıskanıyorum derken de, tabii ki benim Fenerbahçe Kulübü'nü kıskanmam söz konusu değil. Ama Fenerbahçe camiasının basketbola bakış açısı çok farklı. Çok güzel bir salonları var ve Avrupa'nın en güzel salonlarında bir tanesi. Basketbola bakış açısı, yatırımları, o salon ve 3 yıl üst üste Final Four oynaması takdire şayan bir şey. Her Galatasaraylı da bunu takdir etmeli ama bir taraftan da kıskanıp aynısını yapıp önüne geçmeye çalışmalı. Ben bunu belirtmek istedim zaten anlayan da anladı" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN FİNAL FOUR'DA İŞİ ÇOK ZOR"
Fenerbahçe'nin Final Four'da işinin kolay olmadığını da sözlerine ekleyen Ataman, "Her ne kadar turnuva İstanbul'da olmuş olsa da tek maç ve karşında Real Madrid var. Euroleague'in bu sezon en başarılı takımı. Fenerbahçe'yi çok zor bir maç bekliyor. Ondan sonra da inşallah o turu geçerse finalde bu sefer Olypiakos - CSKA Moskova galibi gelecek. İkisi de Avrupa'da şampiyonlukları olan kulüpler ve son yıllara baktığınız zaman Real Madrid, Olympiakos, CSKA Moskova arasında şampiyonluklar sürekli gitmiş gelmiş. Fenerbahçe hep oralarda son 3 senedir ama bir türlü şampiyonluğu yakalayamadı. Bu sene de çok istiyor şampiyonluğu. Tabii bu bir baskı oluşturacak Fenerbahçe'nin üzerinde. Bakalım göreceğiz kolay değil. Şu anda Fenerbahçe otoriteler tarafından favori gösteriliyor ama işinin kolay olmadığını bence en iyi bilen meslektaşım Obradovic'tir" diyerek sözlerini noktaladı.

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