Ergenekon'da yeniden yargılama başladı

Ergenekon davasında yeniden yargılama başladı.

Ergenekon davasında yeniden yargılama başladı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ergenekon ana davasında Cumhuriyet Savcısı, Ergenekon ana davasıyla birleştirilen Danıştay saldırısı dosyasının ayrılarak yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilmesini, Danıştay saldırısı faili Alparslan Aslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşma savcısı, Ergenekon davasında yargılandıkları sırada hayatını kaybeden 11 sanığın dosyasının ise düşme kararı verilmek üzere ayrılmasını talep etti.

