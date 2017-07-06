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Ergenekon ana davasında sıcak gelişme
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Ergenekon ana davasında sıcak gelişme

Yargıtay'ın bozma ilamının ardından Ergenekon ana davasına bakan İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Orgeneral İlker Başbuğ ve Başbuğ ile bağlantılı suç işledikleri iddia edilen Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 18 sanığın dosyasının görevsizlik kararıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Yargıtay'ın bozma ilamının ardından Ergenekon ana davasına bakan İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Orgeneral İlker Başbuğ ve Başbuğ ile bağlantılı suç işledikleri iddia edilen Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 18 sanığın dosyasının görevsizlik kararıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.
Yargıtay'ın verdiği bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon Ana Davasında İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay Saldırısı dosyası, ölen ve beraat eden sanıkların dosyası ile İlker Başbuğ'un yargılandığı dava dosyalarını ayırmıştı.
Ayırdığı dosyaları tek tek ele alan mahkeme heyeti, sanıklardan Orgeneral İlker Başbuğ, ve Başbuğ ile bağlantılı suç işledikleri iddia edilen sanıklar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız, Mehmet Eröz, Mustafa Bakıcı, Hüseyin Nusret Taşdeler, Fuat Selvi, Ziya İlker Göktaş, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Sedat Özüer, İsmail Hakkı Pekin, Hıfzı Çubuklu, Mehmet Otuzbiroğlu, Alaettin Sevim, Orhan Güçlü, Mehmet Bülent Sarıkahya, Murat Uslukılıç ve Meryem Kurşun hakkındaki dosyaya görevsizlik kararı verdi. Bu sanıkların dosyasının Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.
Kararda, dosyanın ayrılması üzerine sanıklar Mehmet İlker Başbuğ, Hıfzı Çubuklu ve Dursun Çiçek müdafileri tarafından mahkemeye dilekçe sunulduğu hatırlatılarak, söz konusu dilekçede, derhal beraat kararı verilmesinin talep edildiği ifade edildi. Uyma kararı verilen Yargıtay bozma ilamında mahkemenin görevsiz olduğunun açıkça vurgulandığı belirtilen kararda, "Mevzuattaki değişikliklerin maddi hukuka mı usul hukukuna mı ait olduğu tartışmasıyla birlikte dosyada yapılabilecek diğer tüm tartışmaların ve gerekirse delillerin değerlendirilmesinin yüksek görevli mahkemece yapılmasının uygun olacağı her türlü izahtan ötedir" denildi.

"BİRLİKTE YARGILANMALARI GEREKMİŞTİR"
Sanık İlker Başbuğ'un 2008-2010 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevini yaptığı kaydedilen kararda, "Sanık Başbuğ bu görevini yaptıktan sonra Orgeneral rütbesiyle emekliye ayrılmıştır. Sanıklar Bülent Sarıkahya ve Meryem Kurşun'un Genelkurmay Başkanlığı emrinde sivil memur olarak görev yaptıkları, diğer sanıkların ise TC Genelkurmay Başkanlığı emrindeki değişik rütbelerde subaylar oldukları belirtilmiştir. Bu nedenle Genelkurmay Başkanı olan sanık İlker Başbuğ dışındaki 18 sanığın Başbuğ'a bağlı olarak suç işledikleri iddia edildiğinden uyma kararı verilen Yargıtay bozma ilamında açıklandığı doğrultuda bir arada yargılanmaları gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan bu nedenlerle uyma kararı verilen Yargıtay bozma ilamı gereği görevsizlik kararı vermek gerekmiştir" ifadeleri kullanıldı.

21 SANIK BERAAT ETTİ
Yargılama aşamasında hayatını kaybeden sanıklar Arif Doğan, Ayşe Asuman Özdemir, Emcet Olcaytu, Fatih Derdiyok, Hüseyin Görüm, Mehmet Koral, Muzaffer Tekin, Münür Kemal Yavuz, Oğuz Alpaslan, Sami Hoştan ve Ünal İnanç hakkındaki davanın düşürülmesine karar veren mahkeme, bozulan kararda tüm suçlardan beraat eden 21 sanığın da beraatine hükmetti.
Danıştay saldırısı dosyasına yetkisizlik kararı
Mahkeme, Danıştay Saldırısı faili Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, Emre Timuroğlu, Aykut Metin Şükre, Salih Kurter, Süleyman Esen, İsmail Sağır, Kenan Özay, Selçuk Özkan, Erkan Ayyıldız, Mahmut Güzel ve Tekin İrşi'nin dosyasının yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilmesine karar verdi.
Bozulan kararın ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon ana davasında dosyası ayrılmayan sanıkların yargılamasına 7 Eylül 2017 tarihinde devam edilecek.
(Başak Akbulut/İHA)

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