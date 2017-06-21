Ergenekon Ana Davasında 3 dosya ayrıldı

Yeniden görüşülmeye başlanan Ergenekon Ana Davasında mahkeme heyeti, Danıştay Saldırısı dosyası, ölen ve beraat eden sanıkların dosyası ile İlker Başbuğ'un yargılandığı dava dosyasını ayırdı.

Yeniden görüşülmeye başlanan Ergenekon Ana Davasında mahkeme heyeti, Danıştay Saldırısı dosyası, ölen ve beraat eden sanıkların dosyası ile İlker Başbuğ'un yargılandığı dava dosyasını ayırdı.

Yargıtay bozma kararının ardından aralarında Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Milletvekilleri Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan ile İBB eski başkanı Bedrettin Dalan'ın da bulunduğu 274 sanıklı Ergenekon Ana davasının ilk duruşması sona erdi. İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan duruşmada sanıklar ve avukatları, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti. İlk yargılamada beraatlerine karar verilen sanıklardan Kenan Temur, "Ben beraat etmiştim, bu kararın onanmasını istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti oy birliğiyle Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Duruşma savcısı Sait Kunt, bazı dosyaların ayrılmasını, bazı sanıklar yönünden yargılamanın durdurulmasını, yargılama aşamasında hayatını kaybeden sanıklar yönünden ise düşme kararı verilmesini talep etti.



MAHKEME, 3 DOSYAYI ANA DAVADAN AYIRDI

Mahkeme heyeti taleplerin ardından saat 14.00'te ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Saat 15.00'te tekrar toplanan heyet, Danıştay Saldırısı faili Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, Emre Timuroğlu, Aykut Metin Şükre, Salih Kurter, Süleyman Esen, İsmail Sağır, Kenan Özay, Selçuk Özkan, Erkan Ayyıldız, Mahmut Güzel ve Tekin İrşi'nin dosyasının ana dosyadan ayrılmasına hükmetti. Bu sanıkların dosyasının yeni bir esas numarası ile kaydedilmesine karar veren mahkeme, sanık Alparslan Aslan'ın tahliye talebini reddetti.



İLKER BAŞBUĞ İLE 18 SANIK HAKKINDAKİ DAVA AYRILDI

Sanıklardan İlker Başbuğ, ve Başbuğ ile bağlantılı suç işledikleri iddia edilen sanıklar Dursun Çiçek, Hasan Iğsız, Mehmet Eröz, Mustafa Bakıcı, Hüseyin Nusret Taşdeler, Fuat Selvi, Ziya İlker Göktaş, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeoğlu, Sedat Özüer, İsmail Hakkı Pekin, Hıfzı Çubuklu, Mehmet Otuzbiroğlu, Alaettin Sevim, Orhan Güçlü, Mehmet Bülent Sarıkahya, Murat Uslukılıç ve Meryem Kurşun hakkındaki davaların ana dosyadan ayrılarak yeni bir esas numarasıyla kaydedilmesine hükmedildi.



ÖLEN SANIKLARLA BERAAT EDEN 21 SANIK AYRI DOSYADA YARGILANACAK

Yargılama aşamasında hayatını kaybeden sanıklar Arif Doğan, Ayşe Asuman Özdemir, Emcet Olcaytu, Fatih Derdiyok, Hüseyin Görüm, Mehmet Koral, Muzaffer Tekin, Münür Kemal Yavuz, Oğuz Alpaslan, Sami Hoştan ve Ünal inanç ile bozulan kararda tüm suçlardan beraat eden 21 sanık olmak üzere toplamda 32 sanık hakkındaki dosyaların ana dosyadan ayrılarak yeni bir esas numarasıyla kaydedilmesine karar verildi.



DOSYASI AYRILMAYAN SANIKLARIN YURT DIŞI YASAĞI KALKTI

Mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunmayan tüm sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak, duruşmalardan bağışık tutulmalarına karar verdi. Sanık Mustafa Dönmez'in adresinde yapılan aramada el konulan ajanda içinde yer aldığı iddia edilen kroki ve uydu görüntülerinin basılı olduğu evrakların sanığa ait olup olmadığı hususunda rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılması kararlaştırıldı.



SANIKLARDAN 3'ÜNÜN RUHSATLI SİLAHLARI İADE EDİLECEK

Organik beyin sendromu teşhisinden dolayı akıl hastalığının bulunduğu anlaşılan sanık Mehmet Şener Eruygur'un iyileşme olanağının bulunup bulunulmadığının tespiti için gözlem altına alınarak rapor düzenlenmesinin istenmesine hükmedildi. Dava dosyasında yer alan bazı evrakların incelenmesi için bilirkişiler atanmasına karar veren mahkeme, sanıklar Oktay Yıldırım, Hasan Atilla Uğur ve Tuncay Özkan'ın ruhsatlı silahlarının ve Muhterem Bağcı'nın cep telefonlarının iadesine hükmedildi. Yakalama kararlarının infazı beklenen sanıklar Turhan Çömez, Emrah Gönenci ve Saipir Debzlelvidze'nin yakalanmalarının beklenmesini kararlaştıran mahkeme duruşmayı 7 Eylül 2017 tarihine erteledi.

(Başak Akbulut - Caner Sönmez/İHA)