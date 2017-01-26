Ergene zehirden kurtulacak

Yıldız Dağları eteklerinde doğan ve Trakya Bölgesini boydan boya geçerek Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri ile birleşen Ergene Nehrini kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nehirdeki kirlilik 2019 yılında çözüme kavuşacak.

Yıldız Dağları eteklerinde doğan ve Trakya Bölgesini boydan boya geçerek Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri ile birleşen Ergene Nehrini kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nehirdeki kirlilik 2019 yılında çözüme kavuşacak.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapımı devam eden 5 adet müşterek atık su arıtma tesisi, Derin Deniz Deşarjı Projesi, evsel atık su arıtma tesisleri ve diğer projelerin inşasında yüzde 50 seviyesine ulaşıldığı bildirildi. Projenin 2019'da tamamlanacağını belirten Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Ceyhan, "Bu çalışmayla hem havza kurtulmuş olacak, hem de Türkiye'de havza bazlı çözümde örnek bir proje olacaktır" dedi.

Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'na 2011 yılında başlandığını belirterek, "Şu an 2017 itibari ile yapılan çalışmaların yüzde 50'si bitmiş durumda. 2011'de çalışmalara başlandığı dönemde, il veya ilçe belediyelerimizin evsel atık su arıtması yoktu, bölgede bulunan sanayiler de dağınık vaziyetteydi. Öncelikle sanayi bölgelerini ıslah OSB çatısı altında toplayarak 9 bin 500 hektarlık alan 5 bin 500 hektar alanla sınırlandırılmış oldu. Ve proje çerçevesinde, tarım kendi alanında, sanayi kendi alanında, kentleşme kendi alanında olacak şekilde bir seviyeye getirildi" diye konuştu.



"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SİSTEMİ"

Mehmet Ceyhan, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı tamamlandığında, Ergene Havzası'nda bulunan sanayilerin ileri teknoloji arıtma tesisleri kullancağını anlatarak, "Bizim bu çalışmamızla, hem Ergene Havzası'nda bulunan sanayiler ileri teknolojiyi kullanacak, hem de 200 tane arıtma 5 taneye indirilerek daha ileri teknoloji ile daha az para harcanarak daha büyük işler başarılacak. Hem Trakya'nın hem de Türkiye'nin en büyük teknolojileri, en büyük havza bazlı çalışması burada gerçekleştirildiği içinde yardımcı olanlara teşekkür ediyorum. Bu gerçekten deniz deşarjı olarak Avrupa'nın en büyük sistemidir. Tünel açma makinesi Türkiye'nin ilk milli tünel açma makinesi burada kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.



"2017'DE İLK SU VERİLECEK 2019'DA PROJE TAMAMLANACAK"

Projenin büyük olmasından dolayı tamamlanma süresinin de geniş olduğunu aktaran Mehmet Ceyhan, "Derin Deniz Deşarjı Projesi 2017 itibari ile ilk suyu verecek olup, 2019 itibari ile sonlandırılacaktır. 12 tane belediyenin atık su arıtma tesisi çalışmalarına başlanmış bunlardan 8-9 tanesi faaliyetine başladı. Bu çalışmayla hem havza kurtulmuş olacak, hem de Türkiye'de havza bazlı çözümde örnek bir proje olacaktır" dedi.



"VATANDAŞ HAKLI, AMA BİZ SORUNU ÇÖZEN TARAFIZ"

Ergene Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle vatandaşların tepki göstermesinin normal olduğunu söyleyen Mehmet Ceyhan, "İnsanlar haklı olarak tepki gösteriyorlar, ancak buradaki sanayileşmenin müsebbibi biz değiliz ama biz çözüm tarafındayız ve çözen taraf olarak biz buradayız ve çözümde de iyi bir noktaya geldik. Şu anda yüzde 50 gibi bir çözüm noktası gerçekleşmiş durumda, 2017 sonunda ilk suyu akıtacağız, 2019'da projemiz tamamen bitecek ve havzada iyi bir çalışma sonlandırılmış olacaktır" açıklamasında bulundu.



"27 YILDIR HEP BU DERENİN TEMİZLENECEĞİ SÖYLENİYOR, FAKAT HİÇBİR GELİŞME GÖRMÜYORUZ"

Çorlu ilçesinin Ergene Nehri kenarındaki Sağlık Mahallesi Muhtarı Turgut Şentürk ise mahalle sakinlerinin, nehrin kokusundan ve kirliliğinden dolayı sabredemez duruma geldiklerini belirterek, "27 yıldır bu mahalledeyim, 3 yıldır da muhtarıyım. 27 yıldır hep bu derenin temizleneceği söyleniyor. Fakat hiçbir gelişme görmüyoruz. Bakanımızın bir tanesi, '2017 de burada balık tutacağız' demişti. 2017'ye girdik herhalde daha 11 ayımız var, temizlenmesi için zamanı var demek ki, öyle düşünüyorum, öyle düşünmek istiyorum. İnşallah bu yıl bakanımızda gelir biz burada balık tutarız" diye konuştu.

Ergene Nehri'nden yayılan, sanayi ve evsel atık sulardan kaynaklanan kötü kokuları uzun yıllardır çektiklerini anlatan Turgut Şentürk, artık buna bir son verilmesini rica ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi burada arıtma tesisi kuruluyor, fakat arıtmada bir koku giderici ünite olmadığından dolayı, oradan çıkacak kokuyu nasıl önlemeyi düşünüyorlar onu sormak istiyorum. Bu konuda da biraz daha duyarlı olurlarsa sevinirim. Mahallemizde çok sayıda kanser vakası var, çok sayıda sağlık sorunları yaşayan insanlar var. Burada sabahları asitli buhar oluşuyor ve bir sürü sağlıksız vakalar yaşıyoruz, burada hemen dibimizde evler var, burada çocuklar yaşıyor, insanlar yaşıyor, bu konuya bir an önce el atılmasını büyüklerimizden rica ediyorum."

