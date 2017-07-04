Ergene'nin temizlenmesi için harcanacak meblağı açıkladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, '4 milyar TL gibi büyük bir para ile Ergene nehrini tertemiz yapacağız' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "4 milyar TL gibi büyük bir para ile Ergene nehrini tertemiz yapacağız" dedi.

Akarçay, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzaları AB Projesi açılış toplantısında konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Nehir havzaları fevkalede önemlidir. Ben de bu projeye çok önem veriyorum" ifadelerini kullandı. Akarçay, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak olmak üzere üç havzada çalışma yapılacağını kaydeden Eroğlu, "Geçmişte eski dönemlerde havza değil de nehir kontrol edilmeye çalışılırdı. Artık dünyada havza esasında bir çalışmanın yapılması gerektiğini her zaman vurguladım" dedi.

Eroğlu, havza çalışmalarını önemine vurgu yaptı ve Akarçay'ın adının geçmişte 'Kokarçay' olduğunu ifade ederek, "Oraya yaklaşamazdık. Burnumuzun direkleri kırılırdı orası adeta terk edilmiş bataklık gibi bir alandı. Orada çok fazla çalışma yapıldı ve bir nehrin şehir içinde gerdanlık gibi bir görünüm alması o şehrin gelişmesine katkı sağladığını gözlemledim" şeklinde konuştu. Avrupa Birliği ile bir proje başlatıldığını dile getiren Eroğlu, söz konusu proje ile su sıkıntısı yaşanan havzalarda ileri derece arıtılmış suların sulama işleminde kullanılacağını, projenin ise tamamlandığını kaydetti.



"TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN İHTİYAÇTIR"

Bakan Eroğlu, su ve orman varlığının önemine vurgu yaparak, gerçekleştirilen projelerin Avrupa Birliği'ne yönelik yapılmadığını kaydetti. Eroğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biz bunu Avrupalılar istediği için yapmıyoruz. Vatandaşımıza daha iyi bir çevre, daha sağlıklı bir ortam ve gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye bırakmak için bunu yapıyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin bizi alacağı falan yok herhalde. Bizi sürekli oyalıyorlar. Bizden çok daha geri olan ülkeler alındı. Türkiye dünya ekonomisinde 16. sırada ve muazzam bir mesafe kat etti. Türkiye Avrupa Birliği için ihtiyaçtır. Zaman içerisinde görecekler bunu. Suriye'deki göçü önlemesek 3 milyon mülteci var biz bakıyoruz. 25 milyar dolar harcadık. Onlara bakmasak Avrupa Birliği'nin hali perişan olurdu. Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir güçtür."

Dünyada 2 milyardan fazla insanın sağlıklı suya erişemediğini söyleyen Eroğlu, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere su desteği verdiğini bu kapsamda Afrika'daki yaklaşık 1 milyon 750 bin susuz insana su götürdüklerini açıkladı. İçme suyu konusunda da suya erişimin yüzde 100 olduğuna dikkat çekerek, susuz bir yer kalmaması için çalışmaların sürdürüldüğünü, Devler Su İşleri'nin 176 tane il ve ilçeye su sağladığını anlattı. Eroğlu, Kıbrıs'ta yaşanan su sıkıntısı içinde destek sağlandığını da belirtti.



"4 MİLYAR TL GİBİ BÜYÜK BİR PARA İLE ERGENE NEHRİNİ TERTEMİZ YAPACAĞIZ"

Ergene nehrinin arındırılması için 3 milyar 200 milyon TL'nin Orman ve Su İşleri Bakanlığı 800 milyon TL'nin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılandığını söyleyen Eroğlu, "4 milyar TL gibi büyük bir para ile Ergene nehrini tertemiz yapacağız" dedi.

(Benan Özben - Burak Altun / İHA)