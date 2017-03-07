Ergene Havzası temizleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında, tünel inşaatlarının ilk şaftı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında, tünel inşaatlarının ilk şaftı tamamlandı.

Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında Ergene ilçesinde yapımı süren tünel inşaatında ilk şaft bitirildi. Tünel inşaatının sürdürüldüğü şantiye alanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan ve çalışmaların geldiği nokta ile ilgili olarak bilgiler veren Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Ergene Havzası Eylem Planı çerçevesinde Ergene Havzasının temizlenmesi, bu bölgedeki sanayi ve evsel atıkların arıtıldıktan sonra Marmara Denizi'nin 47 metre derinliğine akıtılması ile ilgili projenin tünel aşamasındaki ilk çıkışı gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu ana kadar 6 bin 600 metre tünel inşaatı tamamlanmış durumda. Toplamda 20 kilometrelik bir tünel inşaatı olacak" dedi. Ceylan, 2018 yılı sonunda tünel kazım işinin tamamen neticeleneceğini de ekledi.



"HİÇBİR SUYUMUZ ARITILMADAN DENİZE ULAŞMAYACAK"

Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdür Mehmet Ceyhan ise, "Bizim toplam 20 kilometrelik tünelimiz var. Bugün bir şaftı daha bitirmiş olduk. Şu anki açtığımız şaftın çapı 2 metrelik çap. Aşağıdaki 2 binlik çaptı. Toplamda 7 kilometreye yaklaştı. 6 bin 600'ü geçtik. 20 kilometrelik tünelden 6 bin 600'ü bitirmiş olduk. Mayıs'ta yerli makinemizi getirip şaftın birinden tekrar başlatmış olacağız. 2019'da bitmesi gereken tünel işlemlerimizi 2018 sonunda veya 2019'un başlarında düşünüyoruz, programımıza göre. İşlerimiz planlandığı gibi gidiyor. Kış mevsimi olumsuz geçmesine rağmen tünel inşaatımız fazla etkilenmedi. Kara boru hattımız etkilendi, denizdeki hattımız rüzgardan etkilendi ama yine de işimiz genel olarak programına uygun biçimde yapılacağını ve biteceğini tahmin ediyoruz. Marmara Denizi'ne vereceğimiz sularda hiçbir suyumuz arıtılmadan denize ulaşmayacak. Biz yaklaşık 200 tane ferdi arıtmayı 5 tane organize arıtma şekline getirmiş oluyoruz. Böylelikle arıtması daha kolay oluyor ve büyüklükten faydalanıyoruz. Arıttıktan sonra denize veriyoruz. Buradaki maksat hem pompaj durumu olmadan cazibeyle denize veriyoruz. Bu sudan niçin yararlanmıyorsanız derseniz bu su biraz denize göre daha yumuşak fakat tarıma göre biraz daha tuzlu ve iletkenliği yüksek onun dışında herhangi bir sorunumuz yok. Yaklaşık 13 tane belediyenin, Devlet Su İşleri 10 tanesini bitirdi ve evsel atık su arıtma tesislerini devreye aldı. Bunlar de denize verilmeyecek Ergene'de tarımsal sulama amaçlı kullanılabilecek şekilde kirlilik ikinci dereceye getirildikten sonra Ergene'ye verilecek" diye konuştu.

(Serdar Şahin / İHA)