Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ergene'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ergene'de işçi servisi devrildi: 18 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada devrilen fabrika servisinde bulunan işçilerden 18'i yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada devrilen fabrika servisinde bulunan işçilerden 18'i yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Ergene'nin Ulaş Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Çorlu şehir merkezinden aldığı işçileri Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan bir fabrikaya götürmek üzere yola çıkan Olcay Çatma (41)idaresindeki 59 S 9185 plakalı servis minibüsü Ulaş Mahallesi Mevkii'ne geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada servis minibüsünde bulunan işçilerden Sülbiye Koşar, Kıymet Özer, Gülşen Sevim, Fadime Bağlı, Oya İnan, Özlem Üner, Aynur Kuloğlu, Muhlis Sarıgül, Sebahat Güler, Akife Buğu, Kübra Çakır, Hülya Çavuş, Dilek Demir, Yasemin Yıldırım, Cansu Eroğlu, İdris Üşkün ve Gamze Gül adlı işçiler yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Serdar Şahin /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Şehit mezarları gün yüzüne çıktı
Maltepe'de patlama meydana geldi!
İsveç basını kuradan memnun değil
Maradona'dan Ronaldo'ya övgü
Batan teknedeki 126 mülteci öldü
Fransa'da şok istifa
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Enis Berberoğlu hakkında flaş gelişme!
Enis Berberoğlu hakkında flaş gelişme!
Lice'de çatışma çıktı son dakika şehit ve yaralılar var
Lice'de çatışma çıktı son dakika şehit ve yaralılar var
Suriye'deki iki büyük güç arasında gerginlik tırmanıyor
Suriye'deki iki büyük güç arasında gerginlik tırmanıyor
Yıldırım ve Çipras arasında güldüren diyalog
Yıldırım ve Çipras arasında güldüren diyalog
Polis midibüsü ile sivil araç çarpıştı
Polis midibüsü ile sivil araç çarpıştı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Şehit mezarları gün yüzüne çıktı
Şehit mezarları gün yüzüne çıktı
Maltepe'de patlama meydana geldi!
Maltepe'de patlama meydana geldi!
İsveç basını kuradan memnun değil
İsveç basını kuradan memnun değil
Maradona'dan Ronaldo'ya övgü
Maradona'dan Ronaldo'ya övgü
Batan teknedeki 126 mülteci öldü
Batan teknedeki 126 mülteci öldü
Fransa'da şok istifa
Fransa'da şok istifa
Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsa meydan dayağı
Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsa meydan dayağı
Karaköy'de denizde ceset şoku
Karaköy'de denizde ceset şoku
38 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
38 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hindistan'da Dünya Yoga Günü kutlamaları başladı
Hindistan'da Dünya Yoga Günü kutlamaları başladı
10 yeni gezegen keşfedildi
10 yeni gezegen keşfedildi
Avrupa'nın göbeğinde PKK kampı!
Avrupa'nın göbeğinde PKK kampı!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English