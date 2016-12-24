24.12.2016 22:52 Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 108 adet Extasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 108 adet Extasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve KOM ekipleri PTT Kavşağı'nda durdukları 41 VN 155 plakalı otomobilde yaptıkları arama sırasında sürücü T.T.'nin (18) üzerinde 16 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis ekipleri T.T.'nin evinde yaptığı aramada ise 92 adet daha uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında T.T. ile bağlantılı olduğu iddiası ile M.H. (21), M.Ö.(22), B. P. (23) ve Y. K.(22) gözaltına alındı. T.T. ve M.Ö. hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak', M. H., Y. K. ve B. P. hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

