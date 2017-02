Erdoğan, Yusuf İslam'ı kabul etti

Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Sevgili kardeşim Yusuf, Külliye'yi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye'ye hoşgeldin" diye yazıldı.

​İslam'ı seçtikten sonra Cat Stevens adını bırakarak Yusuf İslam adını alan 69 yaşındaki şarkıcı 1960'lı ve 1970'li yıllarda 60 milyondan fazla albüm sattı.

'Lady D'arbanville', 'Wild World', 'Father and Son', 'Morning Has Broken', 'Peace Train' ve 'The First Cut Is the Deepest' gibi ünlü parçalarıyla hatırlanır.

Yusuf İslam, eşi ve beş çocuğuyla birlikte Londra'da yaşamaktadır.