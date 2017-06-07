Erdoğan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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