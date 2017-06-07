Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Erdoğan-Yıldırım görüşmesi 3,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Erdoğan-Yıldırım görüşmesi 3,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 14.27'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ile toplam 3,5 saat görüştü. Görüşmenin uzun sürmesi, kabine revizyonunu iddialarının gündemde olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Yıldırım ile yeni kabinede yer alacak isimler üzerinde görüştüğü yorumlarına neden oldu.

(Derya Yetim /İHA)