Erdoğan yeniden kurucusu olduğu partinin başında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 delegenin oyunu alarak kurucusu olduğu partinin genel başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 delegenin oyunu alarak kurucusu olduğu partinin genel başkanı oldu.

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililer tarafından tek aday olarak gösterildi. Bin 414 delegenin tamamının oyunu alan Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'nin yeniden genel başkanı oldu. Erdoğan'ın genel başkanlığının ilan edilmesinden sonra Erdoğan partililere teşekkür konuşması yaptı.

Erdoğan, salona girişinde genel başkanlık için oyunu kullandı. Erdoğan'ın oy kullanmasının ardından "Kurucu liderle tam yol ileri" sloganı ekrana yansıdı.

(Enise Vural/İHA)