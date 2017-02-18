Erdoğan yeni sistemin adını ilk kez açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum maratonunu sürdürüyor. Bugün Elazığ'da vatandaşlara seslenen Erdoğan, referandum sonrası oluşacak yeni sistemin adını da ilk kez açıkladı.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanların bir kısmı bunun artısını eksisini bilmediği için karşı çıkıyor. Bir kısmı da kendi foyaları ortaya çıkacak diye karşı çıkıyor. Her şeyden önce yönetim değişmiyor. 1923'te ilan ettiğimiz 'Cumhuriyet'i ilelebet koruyacağız. Türkiye yıllardır aradığı münasip yönetim sistemine nihayet kavuşuyor. Bu sistemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" dedi.

KEŞKE ÖZAL...

Erdoğan, konuşmasında "Keşke cumhurbaşkanlığı sistemine rahmetli Özal'ın bu meseleyi gündeme getirdiği, bizlerin gençliği dönemine denk gelen 1990'lı yılların başında geçseydik. O zaman Türkiye, belki 1990'lar boyunca yaşadığı sıkıntılara, krizlere, acılara maruz kalmayacaktı" dedi.