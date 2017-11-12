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Erdoğan yabancı kuralı için tarih verdi
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Erdoğan yabancı kuralı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yabancı futbolcu sayısının sınırlandırılmasına ilişkin, '2019'dan sonrasına yönelik TFF, bu işi tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı. 'Bundan sonraki süreci nasıl sürdürelim' onun üzerinde durmalarında fayda var.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve NTV Spor'da yayınlanan "Yüzde 100 Futbol" programında, sunucu Murat Kosova ile eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtladı.

Futbol ve spor sevgisinin nasıl başladığı sorusu üzerine Erdoğan, futbolla ilişkisinin, sürekli olarak bir sevgiyle yürüdüğünü, Kasımpaşa Kaptanpaşa Mahallesi'nde kağıttan futbol topu yapıp oynadıklarını, ardından mahalle takımında oynamaya başladığını belirtti.

Bu takımda çabuk yükseldiğini, 14 yaşında başlayan o sürecin amatör kümeye çıkışı getirdiğini aktaran Erdoğan, 7 seneden sonra da İETT'ye transfer olduğunu anlattı.

İETT'ye transfer olmanın kendisi için ayrı bir imkan olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Hem iş imkanı doğdu hem de İETT de sürekli zirveyi zorlayan bir takımdı. Orada da 7 yıl oynadım. Bunun da 5 yılı hep grup şampiyonluğuyla, İstanbul Şampiyonası ve İstanbul Şampiyonluğu ile geçti. Bizim takım da çok iyi bir takımdı. Orada da malum Oğuz var. Sonra Fenerbahçe falan da yaptı. Bizim takım da devamlı grup şampiyonu olan, İstanbul Şampiyonası'nı zorlayan bir takım. Böyle bir süreci de orada yaşadık. İETT'de takım kaptanlığım da oldu. İETT'deki bu heyecan daha da farklıydı. Son yılımı da yetiştiğim mahalle takımı Erokspor'da oynadım. Oradan da askere gittim."

"İLK ZAMANLAR BAŞKALARINDAN AYAKKABI ALIRDIK"

Dilmen, ailelerin eskiden "Ya okuyacaksın ya top oynayacaksın" dediğini, şimdi ise ikisinin birlikte yürütülebildiğini belirterek, "Şimdi sporcu kardeşlerimize 'Okulu da götürebilirsiniz.' diyoruz. Sizin öyle bir imkanınız yoktu. Okul vardı. Sizi Kaleporoviç'in istediğini de biliyorum ben Fenerbahçe'ye ama rahmetli babanız..." şeklindeki hatırlatması üzerine Erdoğan, babasının "Kesinlikle okuyacaksın." dediğini, top oynadığını dahi çok sonraları öğrendiğini söyledi.

Futbolu gizli gizli oynadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Mesela ben futbol ayakkabısını falan, çok sonra Adidas ile müşerref oldum. Biz amatör kümede ilk zamanlar başkalarından ayakkabı alırdık. Aldığımız ayakkabılar da meşhur Dinyakos vardı, onlar... Dolapdere de, Yenişehir'de iki tane... Bir Rahman vardı, bir de İbrahim... Öldüyseler, rahmet okuyalım... Sağsalar, sağlık, esenlik dileyelim. Kösele, altında kramponlar, onlar da kösele... Toprak sahada oynuyorsun. O kramponlar falan, eriyor. Çiviler ayağı deliyor. Toplar, sonradan gelişti tabii... O Dinyakos ayakkabılar suyu da yiyince çamurlanıyor, iyice şişiyor."

"MASAYA YATIRILMALI"

Yabancı futbolcu sayısının sınırlandırılmasına yönelik görüşleri sorulan Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Birçok şu andaki yabancı futbolcuyla diyelim ki 2019'a kadar anlaşmalar yapılmış. Şimdi 2019'a kadar anlaşmalar yapıldığına göre; bunun üzerinde herhangi bir spekülasyon yapmaya gerek yok. Çünkü bu bir defa yürüyen bir süreç. 2019'dan sonrasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu bu işi bence tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı ve bundan sonraki süreci nasıl sürdürelim, nasıl yürütelim onun üzerinde durmalarında fayda var."

"TERS BAKMANIN FAYDASI OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devşirme oyuncu tartışmalarına ilişkin, "İngilizler oynatıyor, Fransızlar oynatıyor. Keşke kendi tohumlarımızdan, kendi topraklarımızdan yetişse ama bu olmuyorsa ve bu dünyanın da bir gerçeğiyse buna da böyle tamamıyla ters bakmanın bana göre pek faydası olmaz diye düşünüyorum." dedi.
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