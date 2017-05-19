Erdoğan 'vururuz' dedi! TSK harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temaslarında iletilen, "YPG ve PYD'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız." mesajı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri olası bir saldırıya karşı her türlü operasyon için hazırlığını yaptı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sınırın Suriye veya Irak tarafındaki terör örgütü PKK/YPG/PYD unsurlarından gelebilecek olası bir saldırıya verilecek her türlü cevaba ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı, düzenleyeceği olası harekatlara ilişkin çalışmalarını yaparken, kullanılacak üs komutanlıklarında da hazırlıklar sona erdi.

SINIRA ZIRHLI ARAÇ

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da olası sınır ötesi harekatlara yönelik senaryolarını oluşturdu. Bununla ilgili sınıra zırhlı araç ve mühimmat takviyeleri yapılırken bazı birlikler sınır hattına yakın bölgelere kaydırıldı.

Sınır hattında, olası operasyonda birliklere lojistik destek sağlanmasına yönelik çalışmalar da tamamlandı. Mehmetçik için çadır ve konteynerler bölgeye gönderildi, olası ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hazırlıklar bitirildi.

Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü üyelerinin bulunduğu bölgelerin karşısında yer alan birliklerde alarm düzeyi artırıldı. Terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının bulunduğu Afrin'in karşısındaki Hatay sınırı, Telabyad'ın karşısındaki Şanlıurfa'da, Kamışlı'nın karşısındaki Mardin ile Irak sınırında, hudut hattı ve ötesindeki gelişmeler askerlerle istihbarat birimlerince yakından takip ediliyor.