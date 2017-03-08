Erdoğan ve Trump'tan yardım istedi

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, AB ve NATO temsilcilerine birer mektup göndererek, Makedonya'daki Arnavut partileri tarafından oluşturulan platformu reddetme çağrısı yaptı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, AB ve NATO temsilcilerine birer mektup göndererek, Makedonya'daki Arnavut partileri tarafından oluşturulan platformu reddetme çağrısı yaptı.

Arnavut partileri ile anlaşan muhaliflere hükümeti kurma yetkisi verilmemesinin ardından siyasi kutuplaşmanın doruk noktasına ulaştığı Makedonya'da Cumhurbaşkanı İvanov, hükümeti oluşturacak koalisyonda yer almak için Arnavut vatandaşların haklarında iyileştirmeler yapılmasını şart koşan Arnavut partilerinin oluşturduğu platform aleyhinde Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedi. 120 milletvekilinin yer aldığı Makedonya Parlamentosunda 18 sandalye kazanan Arnavut partilerinin oluşturduğu platformun Makedonya'da hükümetin kurulabilmesi için bir ön şart haline geldiğini ifade eden İvanov, "Bu platformun öne sürdüğü şartlar, Makedonya Cumhuriyeti'nin anayasasında ülkenin birliğini zedeleyecek değişiklikler yapılmasını gerektiriyor" diye yazdı. İvanov, platformun tek bir etnik grubu öne çıkaran şartlarının diğer etnik gruplara karşı ayrımcı olduğunu ve Makedonya'daki siyasi ve etnik gruplar arasındaki gerginlikleri artırdığını ifade etti.



"AÇIK BİR ŞEKİLDE MAKEDONYA'NIN İÇİŞLERİNE KARIŞILMASI OLAN BU GİRİŞİMİ KINAMANIZI BEKLİYORUM"

Arnavut partilerinin seçimler sonrasında oluşturduğu platformun Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın teşvikiyle kurulduğuna işaret eden İvanov, "Açık bir şekilde Makedonya'nın içişlerine karışılması olan bu girişimi kınamanızı bekliyorum. Jeopolitik açıdan kırılgan olan bölgemizde sınırların muhafazası için sizlerin güçlü mesajlarınızı bekliyorum" dedi.

Arnavutça'nın Makedonya'da resmi dil olması ve Arnavutların Makedonlar gibi ülkenin asli unsurları olarak kabul edilmesini öngören değişikliklere ilişkin şartların Makedonya'nın etnik çizgilerle bölünmesine neden olabileceğini, ülkenin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğini tehdit ettiğini ileri süren İvanov, "Arnavut partilerinin öne sürdüğü şartların kınanması ve reddedilmesi, karşı karşıya bulunduğumuz içinden çıkılmaz vaziyet için yegâne çıkış yoludur" ifadelerini kullandı.

"Tiran platformu"nun uluslararası toplum tarafından açık ifadelerle kınanmaması halinde bölgede benzer girişimlerin teşvik edilmiş olacağını belirten İvanov, "AB ve NATO üyeliği için uzun zamandır aday konumunda olan Makedonya'nın Cumhurbaşkanı olarak sizlerin yardımlarınızı bekliyorum" dedi.

Daha önce yapılan açıklamalarda AB ve ABD, Cumhurbaşkanı İvanov'u hükümeti kurma yetkisini muhalif Arnavut partileri ile koalisyon için uzlaşan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) lideri Zoran Zaev'e vermeye davet etmişti.

(İbrahim Aydoğan / İHA)