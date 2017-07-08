Erdoğan ve Trump'tan sürpriz görüşme

G20 Zirvesi'nin düzenlendiği Almanya'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 20 dakika süren bir görüşme oldu. Görüşme saat 15.30-15.50 arasında gerçekleşti.

Görüşmede iki liderin özellikle Suriye ile ilgili değerlendirme yaptığı belirtiliyor.

Zirvenin ilk gününde, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumuna katılan Erdoğan, burada da ABD Başkanı Trump ile bir süre görüşmüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da hazır bulunmuştu.