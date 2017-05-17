Erdoğan ve Trump ne konuştu? İşte ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelere ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) resmî ziyareti vesilesiyle Vaşington'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Görüşmeler kapsamında Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulanarak, ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımların değerlendirildiğini aktaran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür. Temaslar sırasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır” açıklamasını yaptı.