Erdoğan ve Ruhani'den sürpriz adım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İslamabad'da ikili görüşmelerde bulunuyor.

Erdoğan, İslamabad'daki temasları kapsamında Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, daha sonra da Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ İLE BULUŞTU

Erdoğan, son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

GERİLİMİ DÜŞÜRME KONUSUNDA ANLAŞTILAR

Görüşme konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, İran resmi devlet ajansı IRNA, iki liderin Türkiye ve İran arasında yaklaşık bir aydır devam eden gerilimi düşürme konusunda anlaştığını duyurdu.

Ayrıca Suriye'de Haşdi Şabi birliklerini desteklemesi nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çeken İran'ın, teröre karşı birlikte hareket etme konusunda da Türkiye ile mutabakata vardığı bildirildi.

ERDOĞAN İRAN'I MEZHEPÇİLİK'LE SUÇLADI

İki ülke arasındaki gerilim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın Suriye'deki mezhepçi tutumunu eleştirmesi ve ardından İran tarafının bu eleştirilere sert tepkiler vermesiyle başlamıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da İran'a cevap vermesinin ardından İran Türkiye'nin Tahran Büyükelçisini Dışişlerine çağırmıştı.