Erdoğan ve Putin, Suriye'yi konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki durumu görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki durumu görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'nın Hamburg ketinde Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizin şahsi yaklaşımınız sayesinde, Suriye'deki durumu önemli ölçüde iyileştirdik. Bu dönemde terörist gruplara ciddi bir darbe indirildi ve düzenleme sürecinde ciddi bir ilerleme sağlandı" dedi.

Erdoğan da, "Öncelikle Türkiye Rusya ilişkilerinin bölgedeki sağlamış olduğu olumlu neticeler gerçekten inanıyorum ki bölge halkına da dünyaya da örnek teşkil edecek. Beklentiler yüksek tabi özellikle aramızdaki ikili ilişkilerin güçlendirilmiş olması her iki ülke halkına da örnek olarak faydalı. Gerek ekonomik ilişkilerde gerek turizmde gerek savunma sanayine yönelik gelişmeler önemli ölçüde Türkiye ilişkilerini çok daha güçlü konuma getirecektir. Suriye Irak bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Görüşmemizi bu bakımdan da çok önemli buluyorum" şeklinde konuştu.

