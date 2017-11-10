10.11.2017 15:27 Erdoğan ve Putin Suriye ve bölgesel konuları görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 13 Kasım'da Soçi'ye gidecek. Söz konusu ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

(Derya Yetim/İHA)

